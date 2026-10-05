Avengers ist jetzt (wieder) der erfolgreichste Film aller Zeiten

Avengers Endgame konnte sich 2019 den Titel „erfolgreichster Film aller Zeiten“ sichern und Avatar vom Thron stoßen. Doch kurz vor Avatar 2 brachte man Avatar 1 noch einmal in die Kinos und holte sich diesen Titel zwei Jahre später zurück.

Das konnte Disney wohl nicht auf sich sitzen lassen, denn aktuell kann man sich wieder Avengers Endgame im Kino anschauen, mit neuen Szenen, die für Avengers Doomsday im Dezember relevant sein werden, und ist wieder zurück an der Spitze.

Mit einem Umsatz von 2.925.466.085 Dollar lässt man Avatar mit 2.923.710.708 Dollar beim weltweiten Umsatz an der Kinokasse wieder hinter sich. Ich gehe nicht davon aus, dass Avatar erneut ins Kino kommt, das dürfte der Endstand bleiben.

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