backFlip 15/2026: Skoda überrascht mit einem ganz neuen Gadget
Die 15. Kalenderwoche des Jahres liegt beinahe hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten mobiFlip-Themen der Woche.
In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.
Diese Woche konnten sich die Beiträge „Skoda überrascht mit einem ganz neuen Gadget“, „Sky startet neuen Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis“ und „Apple iOS 26.4: Diesen Tipp solltet ihr nach dem Update kennen“ die Top 3 der Woche bei uns sichern.
backFlip-Charts der aktuellen Woche
-
- Skoda überrascht mit einem ganz neuen Gadget
- Sky startet neuen Mega-Deal: Komplettpaket mit HBO-Inhalten, Netflix und Paramount+ zum Kampfpreis
- Apple iOS 26.4: Diesen Tipp solltet ihr nach dem Update kennen
- Volkswagen: Der ganz neue VW ID.3 kommt bald
- Hyundai plant Neustart für Ioniq-Elektroautos
- Das Ende der PlayStation 4 steht langsam an
- Elroq vorn: Škoda punktet im Elektroauto-Markt
- Volkswagen plant ersten VW ID Tiguan für 2026
- ADAC-Studie überrascht: So viel Rabatt steckt wirklich im Autokauf
- Steam Deck 2: Valve hat ein konkretes Jahr geplant
Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.
in Hardware
in Dienste
in Fintech
in Gesellschaft
in Gaming
in Mobilität
in Dienste
in Mobilität
in Dienste
in Tarife