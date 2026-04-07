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Hyundai plant Neustart für Ioniq-Elektroautos

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Hyundai wird uns bald zwei neue Konzepte präsentieren, die man jetzt vorab als „Earth“ und „Venus“ mit zwei Bildern angeteasert hat. Wobei Hyundai nicht sagt, welches Bild welches Konzept zeigt, es sind allerdings zwei neue Ioniq-Modelle.

Sie sollen eine Preview für die neue Designsprache der Ioniq-Reihe sein, bei der Hyundai bereits verraten hat, dass man eine etwas einheitlichere Optik plant. Das Ziel sei es, dass man die Elektroautos direkt als „Familie“ von Hyundai erkennt.

Es ist noch unklar, wann wir die beiden Konzepte sehen werden, vermutlich Ende des Monats im Rahmen der Automesse in China oder Milano. Was mir aber direkt aufgefallen ist, ist das kantige Design, das bleibt, das gefällt mir doch ganz gut.

Mal schauen, was sich mit dem optischen Neustart unter der Haube tut und wie der technische Sprung aussehen wird und ob dann endlich mal das ICCU-Problem im Griff ist. Es dürfte aber 2027/2028 werden, bis die Serienfahrzeuge anstehen.

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7. April 2026 | Jetzt lesen →

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