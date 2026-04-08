Elroq vorn: Škoda punktet im Elektroauto-Markt

Der Autobauer Škoda hat ihre Neuzulassungen in Deutschland im ersten Quartal 2026 laut Unternehmensangaben deutlich gesteigert.

Von Januar bis März wurden nach Angaben von Škoda Auto Deutschland 62.438 Fahrzeuge neu zugelassen. Das entspricht einem Plus von 24,6 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Marktanteil stieg laut Mitteilung von 7,5 auf 8,9 Prozent. Damit sei Škoda im Quartal die zweiterfolgreichste Marke auf dem deutschen Markt gewesen.

Das Unternehmen führt den Zuwachs auf eine breitere Entwicklung über alle Antriebsarten hinweg zurück. Sowohl Modelle mit Verbrennungsmotor als auch batterieelektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride verzeichneten laut Unternehmensangaben mehr Neuzulassungen als im ersten Quartal 2025.

Škoda wächst 2026 in Deutschland bei Elektroautos und Verbrennern

Besonders hervorgehoben wird der Škoda Elroq. Das Modell war laut Unternehmensangaben im ersten Quartal 2026 das meistzugelassene Elektroauto in Deutschland. Zudem erklärt der deutsche Škoda-Chef Frank Barwasser, die Entwicklung bestätige den Kurs des Unternehmens bei unterschiedlichen Antriebskonzepten und in der Elektromobilität.

Bereits 2025 hatte Škoda in Deutschland einen Rekordmarktanteil von 7,9 Prozent erreicht. Im laufenden Jahr wurde dieser Wert im ersten Quartal nochmals übertroffen.