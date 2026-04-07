Steam Deck 2 kommt: Dieses Jahr peilt Valve an

Werden wir 2026 ein neues Steam Deck 2 sehen? Vermutlich eher nicht, auch wenn Valve einst davon sprach und der Handheld technisch jetzt durchaus ein Upgrade vertragen könnte. Außerdem äußert sich Valve hier und da immer wieder dazu.

Aber Valve kämpft derzeit mit ganz anderen Problemen bei der Hardware und muss zunächst das aktuelle Lineup auf den Markt bringen. Laut KeplerL2 sei ein Steam Deck 2 zwar geplant, aber erst für 2028. Es wird also noch zwei Jahre dauern.

Die aktuelle RAM-Krise, welche auch die anderen Produkte von Valve beeinflusst, könnte einen negativen Einfluss auf den Release haben, das sei bisher aber der Plan bei Valve. 2027 hätte ich übrigens schon mit einem Steam Deck 2 gerechnet, denn bei Handhelds hat sich auch einiges getan, 2028 ist doch recht spät dafür.