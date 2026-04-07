Gaming

Steam Deck 2 kommt: Dieses Jahr peilt Valve an

Autor-Bild
Von
Google News
|

Werden wir 2026 ein neues Steam Deck 2 sehen? Vermutlich eher nicht, auch wenn Valve einst davon sprach und der Handheld technisch jetzt durchaus ein Upgrade vertragen könnte. Außerdem äußert sich Valve hier und da immer wieder dazu.

Aber Valve kämpft derzeit mit ganz anderen Problemen bei der Hardware und muss zunächst das aktuelle Lineup auf den Markt bringen. Laut KeplerL2 sei ein Steam Deck 2 zwar geplant, aber erst für 2028. Es wird also noch zwei Jahre dauern.

Die aktuelle RAM-Krise, welche auch die anderen Produkte von Valve beeinflusst, könnte einen negativen Einfluss auf den Release haben, das sei bisher aber der Plan bei Valve. 2027 hätte ich übrigens schon mit einem Steam Deck 2 gerechnet, denn bei Handhelds hat sich auch einiges getan, 2028 ist doch recht spät dafür.

Sony Headphones 2024 Header

Sony könnte mit neuem Premium-Kopfhörer überraschen

Die WH-Reihe von Sony ist bei vielen Kopfhörer-Fans im Highend-Bereich beliebt und daher wird man diesen Bereich wohl ausbauen. Laut…

7. April 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / Steam Deck 2 kommt: Dieses Jahr peilt Valve an
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26.4.1 kommt: Wichtiges Update steht an
in Firmware und Updates
Sony Headphones 2024 Header
Sony könnte mit neuem Premium-Kopfhörer überraschen
in Audio
Volkswagen denkt über elektrisches ID-Flaggschiff nach
in Mobilität
comdirect bietet Junior Konto mit Hochzins-Aktion und Startguthaben
in Fintech
Deutscher Automarkt: Jede vierte Neuzulassung war im März ein Elektroauto
in Mobilität
ING verlängert Zinsrabatt beim Autokredit
in Fintech
Ing Bezahlen Karte
Bundesratsinitiative geplant: Kartenzahlungsoption soll Pflicht werden
in Fintech
Bmw Ix1 Heck
ADAC-Studie überrascht: So viel Rabatt steckt wirklich im Autokauf
in Mobilität
Verbraucherstimmung stürzt im April auf Jahrestief
in Handel
Mms Dpd Gls1
DPD und GLS drehen erneut an der Preisschraube
in Dienste