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Volkswagen: Der ganz neue VW ID.3 kommt bald

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Der April ist da und das bedeutet, dass uns Volkswagen zwei neue Elektroautos für 2026 zeigen wird, die beide sehr wichtig sind. Den Anfang macht ein ganz neuer VW ID.3, der mit dem großen Upgrade den Zusatz „Neo“ spendiert bekommt.

Es sieht so aus, als ob eine Seite beim Marketing einen Namen wollte und eine andere nicht den Mut hatte, dass man sich von der Zahl trennt. Das macht man beim VW ID Polo, VW ID Tiguan und Co., aber irgendwie bleibt das ID.3 erhalten.

Ich persönlich hätte ihn einfach VW ID Neo genannt, in Anlehnung an das erste Konzept der ID-Reihe. Ein VW ID Golf ist das noch nicht, das verstehe ich, aber dieser Kompromiss wirkt komisch. Technisch wird das aber ein spannender Schritt.

Neue Optik, neue Akkus, kein Touch mehr auf dem Lenkrad, neue Sensoren, V2L, Android als Basis für die Software, inklusive Apps wie YouTube oder Spotify, und vieles mehr. Basis ist MEB+, eine Weiterentwicklung der aktuellen MEB-Plattform.

Der VW ID.3 Neo wird das Pendant zum neuen Cupra Born, den wir bereits vor ein paar Wochen gesehen haben. Ich bin auf die finalen Details gespannt, die neuen ID-Modellen könnten durchaus ansprechende Elektroautos für 2026 werden.

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26. März 2026 | Jetzt lesen →

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  1. Warpig 🎖
    sagt am

    Gestern vom VW Händler erfahren, dass der Neo ab Ende April und ID Polo ab Anfang Mai bestellbar ist und beide sind lieferbar ab September.

    In diesem Zeitraum bekommen auch die Händler Autos für Probefahrten.

    Antworten

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