Mobilität

Volkswagen plant ersten VW ID Tiguan für 2026

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2026 ist ein wichtiges Jahr für die Elektroautos im VW-Konzern und wir haben von anderen VW-Marken schon die ersten Upgrades gesehen. Bald wird auch der ganz neue VW ID.3 Neo gezeigt, aber später in diesem Jahr kommt noch etwas mehr.

Der VW ID.4 bekommt ebenfalls ein sehr großes Upgrade und mit diesem wird wohl die Zahl verschwinden und wir sehen den ersten VW ID Tiguan. Mit diesem Schritt wird dann übrigens auch der VW ID.5 eingestellt, der Coupé kommt nicht gut an.

Volkswagen selbst hat den VW ID Tiguan bisher noch nicht gezeigt, auch noch kein Konzept, wie beim neuen VW ID.3 Neo, dafür gibt es ein erstes Bild von Testfahrten im Eis. Unklar ist, wie viel Tarnung und wie viel davon schon finales Design zeigt:

Volkswagen denkt über elektrisches ID-Flaggschiff nach

Aktuell ist der VW ID.7 das Ende der Fahnenstange bei Volkswagen, aber man denkt laut Martin Sander über ein neues…

7. April 2026 | Jetzt lesen →

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