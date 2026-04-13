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Volkswagen kündigt großen Neustart der Marke an

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Volkswagen hat in den letzten Jahren sein Image verloren, davon ist man auch bei Volkswagen selbst überzeugt. Daher hat man im Juli 2022 intern die Frage „Was macht einen Volkswagen wirklich aus?“ gestellt. Und kam auch zu einer Antwort.

Im Kern steht VW für „eine breite Produktpalette, einen hohen Qualitätsanspruch, eine hohe technische Kompetenz sowie ein zeitloses, klares Design und ein intuitives Bedienkonzept“. Und davon ist laut VW doch einiges verloren gegangen.

Wichtig seien auch „ein hoher Wiedererkennungswert im Design und etablierte Modellnamen wie Polo, Golf oder Passat“, die eine „emotionale Bindung“ bei den Kunden erzeugen sollen. Daher bekommen die Elektroautos jetzt auch Namen.

Großer Neustart mit „True Volkswagen“

Diese Neuausrichtung nennt Volkswagen ab sofort „True Volkswagen“ und den Anfang machen in diesem Monat der VW ID.3 Neo und VW ID Polo. Dann folgt das restliche Portfolio, wie später in diesem Jahr der erste VW ID Tiguan für 2027.

Und auch wenn man beim ID.3 noch nicht mutig genug war, um die Zahl aus dem Namen zu streichen, so beendet man das GTX-Branding, denn auch die neuen Elektroautos haben jetzt den Zusatz GTI. Das kennen die Kunden von Volkswagen.

Gleichzeitig möchte man wieder ein „starkes Preis-Leistungsverhältnis“ bieten, der VW ID Polo startet beispielsweise bei 24.995 Euro. Ob das ein attraktiver Preis für einen Kleinwagen ist, darüber kann man streiten. Mit ein paar Extras und mehr Akku ist man schnell bei über 30.000 Euro, was vor kurzer Zeit noch Golf-Liga war.

Doch auch VW kann sich der aktuellen Preisentwicklung nicht entziehen.

Mal schauen, wie sich die neuen Modelle im Alltag schlagen werden, bisher finde ich die Änderungen auf dem Papier nicht schlecht. Das Design gefällt mir wieder besser, es gibt eine gute Software mit Android als Basis und Apps, es gibt wichtige Funktionen wie One Pedal Driving, die bisher fehlten, VW ist auf dem richtigen Weg.

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13. April 2026 | Jetzt lesen →

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