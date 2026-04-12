Opel verspricht „echten Hot Hatch“ als Elektroauto

Stellantis legt den Fokus bei den Elektroautos von Opel zunehmend auf die etwas teureren Performance-Modelle, da es dort eine gute Gewinnmarge gibt. Ende des Jahres werden wir hier bekanntlich den Opel Corsa als neue GSE-Version sehen.

Opel verspricht hier einen „echten Hot Hatch“, den man im Herbst erstmals auf dem Pariser Automobilsalon 2026 zeigen möchte. Aktuell wird das neue „GSE-High-Performance-Fahrwerk“ auf dem Nürburgring bis ans Limit gebracht und getestet.

Ich bin gespannt, denn ein „echter Hot Hatch“ ist eine Ansage und wir werden in diesem Jahr viele Modelle dieser Art sehen. Technisch dürfte das ein Modell „von der Stange“ bei Stellantis sein, ich rechne mit den 206 kW bzw. 280 PS des Mokka.

Da es aber die alte Stellantis-Technik gibt, rechne ich auch nur mit 54 kWh und somit weniger als 350 km Reichweite, im Vergleich mit anderen Modellen wie dem VW ID Polo GTI könnte das schwierig werden. Aber mal schauen, was Opel plant.