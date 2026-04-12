Mobilität

Opel verspricht „echten Hot Hatch“ als Elektroauto

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Stellantis legt den Fokus bei den Elektroautos von Opel zunehmend auf die etwas teureren Performance-Modelle, da es dort eine gute Gewinnmarge gibt. Ende des Jahres werden wir hier bekanntlich den Opel Corsa als neue GSE-Version sehen.

Opel verspricht hier einen „echten Hot Hatch“, den man im Herbst erstmals auf dem Pariser Automobilsalon 2026 zeigen möchte. Aktuell wird das neue „GSE-High-Performance-Fahrwerk“ auf dem Nürburgring bis ans Limit gebracht und getestet.

Ich bin gespannt, denn ein „echter Hot Hatch“ ist eine Ansage und wir werden in diesem Jahr viele Modelle dieser Art sehen. Technisch dürfte das ein Modell „von der Stange“ bei Stellantis sein, ich rechne mit den 206 kW bzw. 280 PS des Mokka.

Da es aber die alte Stellantis-Technik gibt, rechne ich auch nur mit 54 kWh und somit weniger als 350 km Reichweite, im Vergleich mit anderen Modellen wie dem VW ID Polo GTI könnte das schwierig werden. Aber mal schauen, was Opel plant.

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7. April 2026 | Jetzt lesen →

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  1. MM 🌟
    sagt am

    Stellantis und damit auch Opel verschlafen die Elektromobilität völlig. Unzureichende Akku-Kapazität, veraltete Onboard-Lader und auch sonst fast alles nur von der Stange.Seit Tavares weg ist, wird es zusehends schlechter. Man hat den Mann, der trockene Zitronen auspresste durch fantasielose Zahlenschubser ersetzt, die überhaupt keine Ahnung mehr von Technik zu haben scheinen und noch dazu nur noch die französische Protegierungsbrille tragen. Der Konzern fährt damit an die Wand.

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