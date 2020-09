backFlip 38/2020: 1&1-Aktion und iOS 14

Die 38. Kalenderwoche des Jahres liegt fast hinter uns und daher heißt es wie jeden Sonntag: Zeit für die beliebtesten Themen der Woche.

In der Kategorie backFlip findet ihr wöchentlich die meistgelesenen Beiträge der vergangenen sieben Tage auf mobiFlip. Wie in jeder Woche sind die Beiträge thematisch durchwachsen und stammen aus unterschiedlichen Themenbereichen.

Diese Woche dominierte eine Aktion bei 1&1 und da das Apple Event stattfand, war natürlich auch dieses Thema oft vertreten. Eine Meldung schaffte es auch in die Top 3, wobei iOS 14 nicht am Dienstag, sondern doch erst am Mittwoch kam. Die neue Farbe der Apple Watch haben wir dann aber wie erwartet gesehen.

backFlip-Charts der aktuellen Woche

1&1 startet neue DSL-Aktionstarife 12. September 2020 JETZT LESEN →

Apple iOS 14 am Dienstag und neue Farbe für Apple Watch 13. September 2020 JETZT LESEN →

Xiaomi Mi 10T Pro könnte ein Preiskracher werden 12. September 2020 JETZT LESEN →

Volkswagen könnte sich von SEAT und weiteren Marken trennen 17. September 2020 JETZT LESEN →

Apple iOS 14: Update soll morgen kommen 15. September 2020 JETZT LESEN →

Xiaomi Mi 10T Pro: 144 Hz, aber kein OLED 15. September 2020 JETZT LESEN →

Fitbit Sense: EKG-App ab Oktober startklar 15. September 2020 JETZT LESEN →

Apple iPhone 12 Pro: Display mit 120 Hz ist wohl raus 14. September 2020 JETZT LESEN →

Amazon Echo 4 und Echo Dot 4 sollen bald kommen 16. September 2020 JETZT LESEN →

Bose Sport Earbuds offiziell vorgestellt 13. September 2020 JETZT LESEN →

Eure Highlights der vergangenen Wochen findet ihr stets im backFlip-Archiv. Wir wünschen euch einen schönen Sonntag und angenehmen Start in die Woche.

