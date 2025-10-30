Bambi, Champions League und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im November

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (November 2024) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im November 2024 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die November-Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

MAXTON HALL – DIE WELT ZWISCHEN UNS | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2 | Exklusiv verfügbar: ab 7. November 2025

PLAYDATE – DIE ACTION-DADS | ORIGINAL-FILM | Exklusiv verfügbar: ab 12. November 2025

MALICE | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 | Exklusiv verfügbar ab: 14. November 2025

Live

Paris Saint-Germain : FC Bayern

4. November 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr

4. November 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr Borussia Dortmund : Villarreal

25. November 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr

25. November 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr Bambi Awards 2025 | Exclusive

13. November 2025

Serien

Tulsa King | Staffel 1

ab 1. November 2025

ab 1. November 2025 Robin Hood | Staffel 1

ab 2. November 2025

ab 2. November 2025 Nice To Not Meet You | Exclusive | Staffel 1

ab 3. November 2025

ab 3. November 2025 Maxton Hall – Die Welt Zwischen Uns | Original | Staffel 2

ab 7. November 2025

ab 7. November 2025 Bat-Fam | Exclusive | Stfaffel 1

ab 10. November 2025

ab 10. November 2025 Malice | Original | Staffel 1

ab 14. November 2025

ab 14. November 2025 June Farms | Original | Staffel 1

ab 17. November 2025

ab 17. November 2025 The Mighty Nein | Original | Staffel 1

ab 19. November 2025

Filme

The Fall Guy | Exclusive

ab 2. November 2025

ab 2. November 2025 Abigail

ab 2. November 2025

ab 2. November 2025 Wunderschön

ab 2. November 2025

ab 2. November 2025 Flight Risk | Exclusive

ab 4. November 2025

ab 4. November 2025 Tyler Perry’s Finding Joy – Gerettet ins Glück | Original

ab 5. November 2025

ab 5. November 2025 Maria | Exclusive

ab 6. November 2025

ab 6. November 2025 Bad Santa 2

ab 10. November 2025

ab 10. November 2025 Operation Fortune

ab 11. November 2025

ab 11. November 2025 White Bird

ab 11. November 2025

ab 11. November 2025 My Christmas Family Tree – Mein Weihnachts-Stammbaum

ab 12. November 2025

ab 12. November 2025 Playdate – Die Action-Dads | Original

ab 12. November 2025

ab 12. November 2025 Beating Hearts

ab 12. November 2025

ab 12. November 2025 Liebe Zu Weihnachten

ab 12. November 2025

ab 12. November 2025 Wie überleben wir Weihnachten?

ab 14. November 2025

ab 14. November 2025 Jim Knopf Und Lukas Der Lokomotivfuhrer

ab 15. November 2025

ab 15. November 2025 Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

ab 15. November 2025

ab 15. November 2025 Weihnachten In Der Schustergasse | Exclusive

ab 15. November 2025

ab 15. November 2025 Happy Christmas

ab 15. November 2025

ab 15. November 2025 This Is Christmas

ab 16. November 2025

ab 16. November 2025 Zurück in die Zukunft I

ab 16. November 2025

ab 16. November 2025 Zurück in die Zukunft II

16. November 2025

16. November 2025 Zurück in die Zukunft III

ab 16. November 2025

ab 16. November 2025 Silent Night – Stumme Rache | Exclusive

ab 16. November 2025

ab 16. November 2025 Dr. Seuss‘ The Grinch

ab 17. November 2025

ab 17. November 2025 An Unexpected Christmas

ab 17. November 2025

ab 17. November 2025 The Batman

ab 19. November 2025

ab 19. November 2025 Tatsächlich…Liebe

ab 20. November 2025

ab 20. November 2025 The Yoga Teacher

ab 24. November 2025

ab 24. November 2025 What Happens Later | Exclusive

ab 24. November 2025

ab 24. November 2025 Arthur der Große | Exclusive

ab 25. November 2025

ab 25. November 2025 Der Graf Von Monte Christo

ab 28. November 2025

ab 28. November 2025 This Time Next Year

ab 28. November 2025

Kaufen und Leihen

Downton Abbey: Das große Finale

Zum Kaufen: ab 3. November 2025

Zum Leihen: ab 3. November 2025

Zum Kaufen: ab 3. November 2025 Zum Leihen: ab 3. November 2025 Bride Hard

Zum Kaufen: ab 6. November 2025

Zum Leihen: ab 6. November 2025

Zum Kaufen: ab 6. November 2025 Zum Leihen: ab 6. November 2025 One Battle after Another

Zum Kaufen: ab 25. November 2025

Zum Leihen: tba

Zum Kaufen: ab 25. November 2025 Zum Leihen: tba Afterburn

Zum Kaufen: ab 21. November 2025

Zum Leihen: ab 4. Dezember 2025

Zum Kaufen: ab 21. November 2025 Zum Leihen: ab 4. Dezember 2025 Gabby’s Dollhouse: The Movie

Zum Kaufen: ab 24. November 2025

Zum Leihen: ab 24. November 2025

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.