Bambi, Champions League und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im November

Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (November 2024) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.

Auch im November 2024 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.

Amazon Prime bietet vollen Zugriff auf die Inhalte von Prime Video und kann über eine kostenlose Probemitgliedschaft 30 Tage getestet werden.

Die November-Highlights bei Prime Video

Top-Highlights

  • MAXTON HALL – DIE WELT ZWISCHEN UNS | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2 | Exklusiv verfügbar: ab 7. November 2025
  • PLAYDATE – DIE ACTION-DADS | ORIGINAL-FILM | Exklusiv verfügbar: ab 12. November 2025
  • MALICE | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 | Exklusiv verfügbar ab: 14. November 2025

Live

  • Paris Saint-Germain : FC Bayern
    4. November 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr
  • Borussia Dortmund : Villarreal
    25. November 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr
  • Bambi Awards 2025 | Exclusive
    13. November 2025

Serien

  • Tulsa King | Staffel 1
    ab 1. November 2025
  • Robin Hood | Staffel 1
    ab 2. November 2025
  • Nice To Not Meet You | Exclusive | Staffel 1
    ab 3. November 2025
  • Maxton Hall – Die Welt Zwischen Uns | Original | Staffel 2
    ab 7. November 2025
  • Bat-Fam | Exclusive | Stfaffel 1
    ab 10. November 2025
  • Malice | Original | Staffel 1
    ab 14. November 2025
  • June Farms | Original | Staffel 1
    ab 17. November 2025
  • The Mighty Nein | Original | Staffel 1
    ab 19. November 2025

Filme

  • The Fall Guy | Exclusive
    ab 2. November 2025
  • Abigail
    ab 2. November 2025
  • Wunderschön
    ab 2. November 2025
  • Flight Risk | Exclusive
    ab 4. November 2025
  • Tyler Perry’s Finding Joy – Gerettet ins Glück | Original
    ab 5. November 2025
  • Maria | Exclusive
    ab 6. November 2025
  • Bad Santa 2
    ab 10. November 2025
  • Operation Fortune
    ab 11. November 2025
  • White Bird
    ab 11. November 2025
  • My Christmas Family Tree – Mein Weihnachts-Stammbaum
    ab 12. November 2025
  • Playdate – Die Action-Dads | Original
    ab 12. November 2025
  • Beating Hearts
    ab 12. November 2025
  • Liebe Zu Weihnachten
    ab 12. November 2025
  • Wie überleben wir Weihnachten?
    ab 14. November 2025
  • Jim Knopf Und Lukas Der Lokomotivfuhrer
    ab 15. November 2025
  • Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
    ab 15. November 2025
  • Weihnachten In Der Schustergasse | Exclusive
    ab 15. November 2025
  • Happy Christmas
    ab 15. November 2025
  • This Is Christmas
    ab 16. November 2025
  • Zurück in die Zukunft I
    ab 16. November 2025
  • Zurück in die Zukunft  II
    16. November 2025
  • Zurück in die Zukunft III
    ab 16. November 2025
  • Silent Night – Stumme Rache | Exclusive
    ab 16. November 2025
  • Dr. Seuss‘ The Grinch
    ab 17. November 2025
  • An Unexpected Christmas
    ab 17. November 2025
  • The Batman
    ab 19. November 2025
  • Tatsächlich…Liebe
    ab 20. November 2025
  • The Yoga Teacher
    ab 24. November 2025
  • What Happens Later | Exclusive
    ab 24. November 2025
  • Arthur der Große | Exclusive
    ab 25. November 2025
  • Der Graf Von Monte Christo
    ab 28. November 2025
  • This Time Next Year
    ab 28. November 2025

Kaufen und Leihen

  • Downton Abbey: Das große Finale
    Zum Kaufen: ab 3. November 2025
    Zum Leihen: ab 3. November 2025
  • Bride Hard
    Zum Kaufen: ab 6. November 2025
    Zum Leihen: ab 6. November 2025
  • One Battle after Another
    Zum Kaufen: ab 25. November 2025
    Zum Leihen: tba
  • Afterburn
    Zum Kaufen: ab 21. November 2025
    Zum Leihen: ab 4. Dezember 2025
  • Gabby’s Dollhouse: The Movie
    Zum Kaufen: ab 24. November 2025
    Zum Leihen: ab 24. November 2025

