Bambi, Champions League und mehr: Amazon nennt Highlights für Prime Video im November
Erneut gibt es hier einen aktuellen Überblick, was euch im nächsten Monat (November 2024) in Sachen Streaming bei Amazon Prime Video erwartet.
Auch im November 2024 nimmt man bei Amazon Prime Video selbstverständlich wieder neue Inhalte zum kostenlosen Streamen, Leihen oder Kaufen in den Katalog auf. Wir bieten euch in diesem Beitrag eine Übersicht der Amazon-Neuerungen.
Die November-Highlights bei Prime Video
Top-Highlights
- MAXTON HALL – DIE WELT ZWISCHEN UNS | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 2 | Exklusiv verfügbar: ab 7. November 2025
- PLAYDATE – DIE ACTION-DADS | ORIGINAL-FILM | Exklusiv verfügbar: ab 12. November 2025
- MALICE | ORIGINAL-SERIE | STAFFEL 1 | Exklusiv verfügbar ab: 14. November 2025
Live
- Paris Saint-Germain : FC Bayern
4. November 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr
- Borussia Dortmund : Villarreal
25. November 2025 | Übertragung ab 20:00 Uhr | Spielbeginn 21:00 Uhr
- Bambi Awards 2025 | Exclusive
13. November 2025
Serien
- Tulsa King | Staffel 1
ab 1. November 2025
- Robin Hood | Staffel 1
ab 2. November 2025
- Nice To Not Meet You | Exclusive | Staffel 1
ab 3. November 2025
- Maxton Hall – Die Welt Zwischen Uns | Original | Staffel 2
ab 7. November 2025
- Bat-Fam | Exclusive | Stfaffel 1
ab 10. November 2025
- Malice | Original | Staffel 1
ab 14. November 2025
- June Farms | Original | Staffel 1
ab 17. November 2025
- The Mighty Nein | Original | Staffel 1
ab 19. November 2025
Filme
- The Fall Guy | Exclusive
ab 2. November 2025
- Abigail
ab 2. November 2025
- Wunderschön
ab 2. November 2025
- Flight Risk | Exclusive
ab 4. November 2025
- Tyler Perry’s Finding Joy – Gerettet ins Glück | Original
ab 5. November 2025
- Maria | Exclusive
ab 6. November 2025
- Bad Santa 2
ab 10. November 2025
- Operation Fortune
ab 11. November 2025
- White Bird
ab 11. November 2025
- My Christmas Family Tree – Mein Weihnachts-Stammbaum
ab 12. November 2025
- Playdate – Die Action-Dads | Original
ab 12. November 2025
- Beating Hearts
ab 12. November 2025
- Liebe Zu Weihnachten
ab 12. November 2025
- Wie überleben wir Weihnachten?
ab 14. November 2025
- Jim Knopf Und Lukas Der Lokomotivfuhrer
ab 15. November 2025
- Drei Haselnüsse für Aschenbrödel
ab 15. November 2025
- Weihnachten In Der Schustergasse | Exclusive
ab 15. November 2025
- Happy Christmas
ab 15. November 2025
- This Is Christmas
ab 16. November 2025
- Zurück in die Zukunft I
ab 16. November 2025
- Zurück in die Zukunft II
16. November 2025
- Zurück in die Zukunft III
ab 16. November 2025
- Silent Night – Stumme Rache | Exclusive
ab 16. November 2025
- Dr. Seuss‘ The Grinch
ab 17. November 2025
- An Unexpected Christmas
ab 17. November 2025
- The Batman
ab 19. November 2025
- Tatsächlich…Liebe
ab 20. November 2025
- The Yoga Teacher
ab 24. November 2025
- What Happens Later | Exclusive
ab 24. November 2025
- Arthur der Große | Exclusive
ab 25. November 2025
- Der Graf Von Monte Christo
ab 28. November 2025
- This Time Next Year
ab 28. November 2025
Kaufen und Leihen
- Downton Abbey: Das große Finale
Zum Kaufen: ab 3. November 2025
Zum Leihen: ab 3. November 2025
- Bride Hard
Zum Kaufen: ab 6. November 2025
Zum Leihen: ab 6. November 2025
- One Battle after Another
Zum Kaufen: ab 25. November 2025
Zum Leihen: tba
- Afterburn
Zum Kaufen: ab 21. November 2025
Zum Leihen: ab 4. Dezember 2025
- Gabby’s Dollhouse: The Movie
Zum Kaufen: ab 24. November 2025
Zum Leihen: ab 24. November 2025
