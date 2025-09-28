Bang & Olufsen zeigt In-Ear-Kopfhörer für stolze 1.200 Euro

Bang & Olufsen ist keine günstige Marke, das dürften die meisten wissen, aber mit dem ab dem 17. November erhältlichen Beo Grace setzt die Marke noch einen drauf und schickt den neuen In-Ear-Kopfhörer tatsächlich für 1.200 Euro ins Rennen.

Dafür kann man sich also fast fünf neue Apple AirPods Pro 3 kaufen und auch wenn die Marke tollen Sound, gutes ANC und eine eher durchschnittliche Akkulaufzeit (4,5 Stunden) verspricht, so weiß man, dass man die Sache anders angehen muss.

Der „Beo Grace ist eine Studie über tragbare Skulpturen, inspiriert von der Eleganz edler Schmuckstücke“, so Bang & Olufsen. Man glänzt also weniger mit Technik und setzt auf Luxus (wirbt aber damit, dass man den Sound unbedingt testen soll).

Bisher kann man das ohne unabhängige Berichte noch nicht einschätzen, aber es wirkt auf mich, als ob Bang & Olufsen es bewusst mit dem Preis übertreibt, um die Menschen anzusprechen, die auf Luxus achten und dafür gerne mehr ausgeben.

Weitere Details gibt es auf der Webseite von Bang & Olufsen.