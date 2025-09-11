Bending Spoons kauft Vimeo

Der Videodienst Vimeo wird für rund 1,38 Milliarden US‑Dollar von Bending Spoons übernommen. Aktionäre sollen 7,85 US‑Dollar je Aktie in bar erhalten.

Der Abschluss wird im vierten Quartal 2025 erwartet, vorbehaltlich üblicher Bedingungen und Genehmigungen. Die Unternehmen haben eine verbindliche Vereinbarung über eine Bar-Übernahme von Vimeo durch Bending Spoons bekanntgegeben.

Bewertet wird das Ganze mit etwa 1,38 Milliarden US‑Dollar, pro Aktie sind 7,85 US‑Dollar vorgesehen, was laut Mitteilung einer 91‑prozentigen Prämie auf den 60‑Tage-VWAP (volumengewichteter Durchschnittspreis) per 9. September 2025 entspricht. Nach Vollzug soll Vimeo von der Börse genommen und als privates Unternehmen fortgeführt werden.

Laut Unternehmensangaben wurde der Deal einstimmig vom Vimeo‑Aufsichtsrat gebilligt und der Abschluss ist für Q4/2025 geplant, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre und regulatorischer Freigaben.

Bending Spoons verfolgt eine Buy‑and‑operate‑Strategie und hat zuletzt u. a. WeTransfer, Komoot und andere Digitalmarken übernommen.