BesserTanken bekommt Preisalarm und ein großes CarPlay-Update

Die App BesserTanken erhält mit Version 4.0 einen Preisalarm, ein überarbeitetes CarPlay und ein optionales Plus-Abo.

BesserTanken hatte ich euch bereits vorgestellt und ab heute ist Version 4.0 für iPhone und Android verfügbar. Eine zentrale Neuerung ist der Preisalarm. Nutzer können für ihre Lieblingstankstelle einen Wunschpreis festlegen und erhalten eine Push-Nachricht, sobald dieser erreicht wird.

Auch die CarPlay-Version wurde deutlich überarbeitet. Sie startet künftig direkt mit einer Karte und bietet zusätzliche Filter sowie verschiedene Möglichkeiten zur Sortierung.

BesserTanken Plus kostet 9,99 Euro pro Jahr

Die wichtigsten Neuerungen von BesserTanken 4.0 im Überblick:

Preisalarm für die Lieblingstankstelle

CarPlay mit Karte, Kraftstoff-, Radius- und Öffnungszeiten-Filter

Sortierung nach Preis oder Entfernung

Native Bedienelemente unter iOS 26 und iOS 27

Flüssigere Kartendarstellung unter Android

Die bisherigen Funktionen bleiben laut Entwickler kostenlos und die App weiterhin werbefrei. Auch ein Preisalarm kann gratis genutzt werden. Für weitere Alarme und eigene Benachrichtigungszeiten gibt es BesserTanken Plus. Das Abo kostet 1,99 Euro pro Monat oder 9,99 Euro pro Jahr und es unterstützt dabei die Familienfreigabe.

Ich finde vor allem den kostenlosen Preisalarm sinnvoll. Dass die werbefreie Basisversion erhalten bleibt und zusätzliche Funktionen über ein vergleichsweise günstiges Abo finanziert werden, wirkt auf mich wie ein fairer Ansatz.

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