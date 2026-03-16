Spritpreis-App BesserTanken integriert Apple CarPlay

Die App BesserTanken erweitert ihre iOS-Version um eine Apple-CarPlay-Integration für den Zugriff auf Spritpreise direkt im Fahrzeugdisplay.

Die App BesserTanken zeigt laut Anbieter aktuelle Preise für Diesel, Super E5 und Super E10 in Deutschland an und hilft Nutzern dabei, günstige Tankstellen in ihrer Umgebung zu finden. Autofahrer können Tankstellenpreise vergleichen, Favoriten speichern und Preisentwicklungen im Blick behalten.

Mit dem aktuellen Update unterstützt die Anwendung erstmals Apple CarPlay. Dadurch lassen sich Tankstellen in der Nähe sowie aktuelle Spritpreise direkt über das Display kompatibler Fahrzeuge abrufen. Laut Anbieter soll das die Suche nach günstigen Tankmöglichkeiten während der Fahrt vereinfachen.

BesserTanken-App erhält Apple-CarPlay-Unterstützung

Neben der neuen CarPlay-Funktion nennt der Anbieter weitere Änderungen in der aktuellen Version. Dazu gehören stabilere Abläufe beim Einrichten der App, klarere Hinweise zur Standortfreigabe sowie eine optimierte Sortierung von Tankstellen, wenn mehrere Angebote nahezu identische Preise haben.

Wichtige Neuerungen im Update laut Anbieter:

Apple-CarPlay-Unterstützung für kompatible Fahrzeugdisplays

Verbesserte Hinweise zur Standortfreigabe

Stabilere Abläufe im Onboarding und in den Einstellungen

Optimierte Sortierung bei nahezu gleichen Preisen

Die angezeigten Kraftstoffpreise stammen laut Unternehmensangaben aus Meldungen der Anbieter an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. BesserTanken ist als Verbraucher-Informationsdienst bei dieser Stelle zugelassen.

Ich halte die CarPlay-Integration für eine logische Erweiterung der App, weil Preisvergleiche für Tankstellen damit direkt im Fahrzeug möglich werden und Nutzer ihre Route einfacher anpassen können. Die App gibt es auch für Android.