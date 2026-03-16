Spritpreis-App BesserTanken integriert Apple CarPlay
Die App BesserTanken erweitert ihre iOS-Version um eine Apple-CarPlay-Integration für den Zugriff auf Spritpreise direkt im Fahrzeugdisplay.
Die App BesserTanken zeigt laut Anbieter aktuelle Preise für Diesel, Super E5 und Super E10 in Deutschland an und hilft Nutzern dabei, günstige Tankstellen in ihrer Umgebung zu finden. Autofahrer können Tankstellenpreise vergleichen, Favoriten speichern und Preisentwicklungen im Blick behalten.
Mit dem aktuellen Update unterstützt die Anwendung erstmals Apple CarPlay. Dadurch lassen sich Tankstellen in der Nähe sowie aktuelle Spritpreise direkt über das Display kompatibler Fahrzeuge abrufen. Laut Anbieter soll das die Suche nach günstigen Tankmöglichkeiten während der Fahrt vereinfachen.
BesserTanken-App erhält Apple-CarPlay-Unterstützung
Neben der neuen CarPlay-Funktion nennt der Anbieter weitere Änderungen in der aktuellen Version. Dazu gehören stabilere Abläufe beim Einrichten der App, klarere Hinweise zur Standortfreigabe sowie eine optimierte Sortierung von Tankstellen, wenn mehrere Angebote nahezu identische Preise haben.
Wichtige Neuerungen im Update laut Anbieter:
- Apple-CarPlay-Unterstützung für kompatible Fahrzeugdisplays
- Verbesserte Hinweise zur Standortfreigabe
- Stabilere Abläufe im Onboarding und in den Einstellungen
- Optimierte Sortierung bei nahezu gleichen Preisen
Die angezeigten Kraftstoffpreise stammen laut Unternehmensangaben aus Meldungen der Anbieter an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. BesserTanken ist als Verbraucher-Informationsdienst bei dieser Stelle zugelassen.
Ich halte die CarPlay-Integration für eine logische Erweiterung der App, weil Preisvergleiche für Tankstellen damit direkt im Fahrzeug möglich werden und Nutzer ihre Route einfacher anpassen können. Die App gibt es auch für Android.
Besser ist Clever Tanken von Autobild.
Witzig ist, dass in einer Zeit in der viele auf den ÖPNV umsteigen aufgrund der hohen Spritpreise, die Bahn anfängt die Ticketautomaten abzubauen wie am Berliner Hauptbahnhof.
In Zukunft muss man dann halt schwarz fahren, wenn man keine Tickets mehr kaufen kann, nur weil man kein Smartphone hat oder keine Überwachungsapp der Staatsbahn installieren will.
Du bist ganz schön paranoid, der Aluhut hilft nicht mehr?
Ich weiss nicht warum sie mich beleidigen, denn viele steigen bei den aktuellen Spritpreisen aufs Fahrrad, E Scooter oder ÖPNV um.
Wenn die Bahn dann Ticketautomaten abbaut, selbst am Berliner Hauptbahnhof, dann wissen sie ja offensichtlich, wie es an kleineren Stationen im Umland aussieht.
https://www.tagesspiegel.de/berlin/fahrkartenautomaten-abgebaut-die-bahn-entrumpelt-den-berliner-hauptbahnhof-15310388.html
Das die Bahn illegal Daten gesammelt hat können sie gerne hier und hier nachlesen
https://www.computerbild.de/artikel/News-Sicherheit-Bahn-verliert-vor-Gericht-Datenabfrage-beim-Ticketkauf-illegal-Tbk-39867797.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/deutsche-bahn-klage-db-navigator-100.html
Kannst du das begründen? Mit der App bin ich nie warm geworden. Was sind da für dich die wichtigsten Merkmale, die es besser macht?