Gaming

PlayStation Portal Pro mit OLED-Display soll Ende 2026 kommen

Autor-Bild
Von
|

Sony soll für 2026 neue Hardware geplant haben, und zwar wird es wohl eine PlayStation Portal mit OLED-Display geben, so „KeplerL2“. Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einer solchen Version hören, es könnte ein Pro-Modell werden.

Der Erfolg der PlayStation Portal kam für Sony wohl überraschend und man hat den Remote Player seit dem gut gepflegt. Doch viele, und da zähle ich mich auch dazu, wollen ein OLED-Display, und diesen Wunsch könnte Sony schon bald erfüllen.

Was mich nur wundert: Sony soll auch einen vollwertigen Handheld planen, daher hätte ich nicht unbedingt mit einem neuen, und vor allem teureren, Remote Player gerechnet. Aber da die PlayStation 6 wohl später kommt und die PS5 mit GTA 6 im Herbst eine neue Hochphase erleben dürfte, würde sich das durchaus anbieten.

Und ich bin ehrlich, GTA 6 zum Mitnehmen auf einem OLED-Display, das klingt jetzt gar nicht so schlecht, als Fan der PlayStation Portal könnte ich da schwach werden.

Xbox Controller Header

Die Xbox hat ein Problem: Viele Entwickler springen jetzt ab

Die Xbox befand sich in den letzten Jahren schon im Abwärtstrend, aber man hat diesen mit der neuen Strategie (Xbox-Spiele…

30. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation Portal Pro mit OLED-Display soll Ende 2026 kommen
Weitere Neuigkeiten
Widerrufsbutton kommt: So sollen Online-Verträge einfacher enden
in Handel
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26: Preis wird einige schockieren (und andere freuen)
in Smartphones
Diese kleine Mac-App verhindert (peinliche) Fenster auf dem Beamer
in News
Klarmobil im Telekom-Netz: 30 GB für 9,99 € pro Monat – letzte Chance!
in Tarife | Update
Homematic IP stellt 6-fach-Wandtaster mit 230-V-Anschluss vor
in Smart Home
Vodafone verpasst GigaTV ein Technik-Upgrade
in Vodafone
Bahn ICE DB
Bahn legt ICE-Flatrate für junge Leute neu auf – für 44 Euro
in Mobilität
Lidl
Lidl weitet „Scan & Go“ deutlich aus
in Handel
Apple blickt auf 2,5 Milliarden aktive Geräte
in Marktgeschehen
Google Maps 2024 Header
Google Maps wird schlauer
in Dienste