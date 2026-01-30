PlayStation Portal Pro mit OLED-Display soll Ende 2026 kommen

Sony soll für 2026 neue Hardware geplant haben, und zwar wird es wohl eine PlayStation Portal mit OLED-Display geben, so „KeplerL2“. Es ist nicht das erste Mal, dass wir von einer solchen Version hören, es könnte ein Pro-Modell werden.

Der Erfolg der PlayStation Portal kam für Sony wohl überraschend und man hat den Remote Player seit dem gut gepflegt. Doch viele, und da zähle ich mich auch dazu, wollen ein OLED-Display, und diesen Wunsch könnte Sony schon bald erfüllen.

Was mich nur wundert: Sony soll auch einen vollwertigen Handheld planen, daher hätte ich nicht unbedingt mit einem neuen, und vor allem teureren, Remote Player gerechnet. Aber da die PlayStation 6 wohl später kommt und die PS5 mit GTA 6 im Herbst eine neue Hochphase erleben dürfte, würde sich das durchaus anbieten.

Und ich bin ehrlich, GTA 6 zum Mitnehmen auf einem OLED-Display, das klingt jetzt gar nicht so schlecht, als Fan der PlayStation Portal könnte ich da schwach werden.