Black Friday: waipu.tv zum halben Preis

Der Streamingdienst waipu.tv bietet zum Black Friday eine neue Rabattaktion auf mehrere TV-Pakete an.

Das Unternehmen startet neben der laufenden Cyber-Week-Aktion ein eigenes Black-Friday-Special. Neukunden erhalten demnach 50 Prozent Rabatt auf monatlich kündbare Abos über einen Zeitraum von zwölf Monaten. Die Preisnachlässe gelten sowohl für reine TV-Pakete als auch für Bundleangebote mit Netflix oder Disney+.

Waipu.tv kombiniert Flexibilität mit Streaming-Angeboten

Die monatlich kündbaren Tarife beginnen bei 3,74 Euro für das Paket Comfort und reichen bis 9,00 Euro für das Paket Perfect Plus inklusive 4K-Stick. Für Streamingfans umfasst die Aktion zudem Kombiangebote mit Netflix oder Disney+, deren Monatsgebühren ebenfalls halbiert werden. Damit ergänzt der Anbieter sein Cyber-Week-Angebot, das auf Jahrespakete abzielt, um eine Option mit kurzer Laufzeit.

Beispielhafte Paketpreise im Überblick:

Comfort: 3,74 € statt 7,49 €

Perfect Plus: 7,50 € statt 14,99 €

Perfect Plus mit Netflix Standard: 13,74 € statt 27,49 €

Perfect Plus mit Disney+ Premium: 14,74 € statt 29,49 €

Die Aktion läuft nur bis zum 1. Dezember 2025!

Zur waipu.tv-Aktion →

