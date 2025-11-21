Black Weekend bei GigaTV: Vodafone verleiht 99 Filme für je 0,99 €

Vodafone

Vom 28. bis 30. November 2025 können GigaTV-Kunden 99 Filme zu einem Sonderpreis von 99 Cent pro Film ausleihen.

Anlässlich des Black Weekends stellt GigaTV seinen Kunden eine rabattierte Filmauswahl bereit. Das Angebot umfasst ein breites Spektrum an Genres wie Action, Horror, Romantik und Animation. Zu den verfügbaren Titeln zählen bekannte Filme wie „Jurassic World“, „Drachenzähmen leicht gemacht“ und „M3GAN“.

Die komplette Auswahl könnt ihr als GigaTV-Nutzer selbst einsehen. Nachfolgend nenne ich euch noch einige Highlights.

Diese Filme sind unter anderem Teil der Aktion:

  • Jurassic World – Die Wiedergeburt
  • Drachenzähmen leicht gemacht (2025)
  • M3Gan 2.0
  • Magic Mike: The Last Dance
  • Die Farbe Lila
  • KING IVORY
  • Berlin Alexanderplatz (HD)
  • Fifty Shades of Grey (HD)
  • Gladiator (HD)
  • King Kong (HD)
  • Last Christmas (HD)
  • Raus aus dem Teich
  • Violent Night
  • House of Gucci
  • Die Addams Family 2
  • Tom & Jerry (HD)
  • Green Lantern (HD)
  • Asterix & Obelix im Reich der Mitte
  • Borderlands
  • Shotgun Wedding

