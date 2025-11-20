Hardware

Dangbei bietet bis zu 35% Rabatt bei Amazons Black Friday Aktion

Dangbei N2 Mini

Dangbei bietet bis zu 35 % Rabatt auf Projektoren bei Amazons Black Friday & Cyber Monday in Deutschland.

Dangbei nimmt bis 1. Dezember 2025 auf Amazon an den Black Friday & Cyber Monday Angeboten teil. Im Fokus stehen 4K-Flaggschiff-Projektoren und portable Modelle, die nach Unternehmensangaben mit Rabatten von bis zu 35 % angeboten werden.

Zu den Aktionsgeräten gehören der DBOX02 mit 2.450 ISO-Lumen und Google TV sowie der DBOX02 Pro mit 2.000 ISO-Lumen, HDR10+ und einem integrierten Gimbal-Standfuß.

Dangbei Black Friday Angebote: Modelle für Heimkino und mobilen Gebrauch

Der Dangbei MP1 Max ist laut Herstellerangaben ein 4K-Tri-Laser-Projektor mit 3.100 ISO-Lumen, einem erweiterten Farbraum von 110 % BT.2020 und einer Farbgenauigkeit von ΔE < 1.

Für Heimkino-Enthusiasten wird er für 1.499 Euro mit 25 % Rabatt angeboten. Im Bereich der portablen Geräte betont Dangbei den leichten Atom-Laserprojektor mit 1.200 ISO-Lumen und Google TV, der für 597 Euro verfügbar ist. Das Atom Bundle mit verstellbarem Aluminium-Ständer kostet 639 Euro.

Das Angebot wird ergänzt durch den batteriebetriebenen Freedo (450 ISO-Lumen, 165°-Kardanständer) für 369 Euro und den kompakten N2 mini Projektor mit 1080p Auflösung und Netflix-Zugang für 169 Euro.

Alle Preise verstehen sich laut Dangbei als rabattierte Angebote gegenüber den regulären UVPs und sind ausschließlich im Dangbei-Store auf Amazon.de erhältlich.

Wichtigste Rabattangebote

  • DBOX02 4K-ALPD-Laserprojektor: 1.099 Euro (31 % Rabatt)
  • DBOX02 Pro 4K-Laserprojektor: 959 Euro (36 % Rabatt)
  • MP1 Max 4K Tri-Laser: 1.499 Euro (25 % Rabatt)
  • Atom Laserprojektor: 597 Euro (19 % Rabatt)
  • Freedo tragbarer Projektor: 369 Euro (26 % Rabatt)

