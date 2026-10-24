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Blade: Marvel-Blockbuster für die Xbox ist wohl fast fertig

Oliver Schwuchow
Von
2 Kommentare

Microsoft will sich von Arkane trennen, einem Xbox Studio, was in Europa aber dank Arbeitsrechten nicht ganz so leicht ist. Dabei ist deren Spiel „Blade“ wohl schon fast fertig und laut Gematsu wäre ein Ende jetzt eher ein „monumentaler Fehler“.

Jason Schreier hat sich auch schon gemeldet und verraten, dass es „mehrere Wege“ geben könnte, um Arkane und somit vielleicht auch das Marvel-Spiel zu retten. Das Ende des Studios, das hat Microsoft erkannt, wäre wirklich sehr teuer.

Ich fand das, was man bisher gezeigt hat, sehr interessant und kann mir so ein Spiel rund um Blade immer noch gut vorstellen. Vielleicht sorgen gute Arbeitsrechte am Ende ja dafür, dass dieses Spiel am Ende doch noch für die Xbox erscheinen wird.

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  1. Dennis 🏆
    sagt am

    Deathloop war schon sehr sehr geil, traue dem Studio daher immer noch einiges zu.

    Kann nun gerne auch Sony kaufen wenn MS ja nicht will.

    Antworten
  2. Hazz 🔅
    sagt am

    Blade könnte tatsächlich mal wieder ein Hit werden. Wobei man auch sagen muss das Arkane die letzten Spiele eher verkackt hat und ich in diesem Fall eine Schließung auch verstehen könnte. Deathloop und Redfall fand ich beide eher schlecht.

    Antworten

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