PlayStation Handheld kommt: Sony legt viel Wert auf Optimierung

Sony stieg vermutlich zum falschen Zeitpunkt aus dem Handheld-Geschäft aus, denn kurz danach sorgte Nintendo mit der Switch für eine neue Ära. Doch man hat den Fehler erkannt und wird angeblich mit der PS6-Generation darauf reagieren.

Ein neuer PlayStation Handheld ist in Entwicklung und glaubt man „Moore’s Law is Dead“, der uns in der Vergangenheit schon viele Details zur PlayStation lieferte, so legt Sony besonders viel Wert auf die Optimierung beim neuen Energiesparmodus.

Die Idee ist, dass Spiele nicht einfach nur mit weniger Frames laufen und somit ein bisschen Energie sparen, Sony strebt gut optimierte PS5-Spiele an. Doch wer nutzt diesen Energiesparmodus schon bei einer stationären Konsole? Richtig, niemand.

Oder jedenfalls nicht viele.

PlayStation: Handheld könnte 2027 kommen

Angeblich ist Sony die Optimierung mit Blick auf den Energieverbrauch der Spiele sogar wichtiger als der Support für die PS5 Pro, was ein gutes Zeichen für einen neuen Handheld mit PS5-Spielen wäre. Immerhin ist die Akkulaufzeit weiterhin ein großer Knackpunkt bei Handhelds, vor allem, wenn Spiele etwas aufwändiger sind.

Ich bin gespannt, wie sich der Handheld von Sony in das PlayStation-Ökosystem einordnen wird. Wird er parallel zur PS6 angeboten? Wird er ein komplett eigenes Produkt? Kommt er noch in der PS5-Ära? Was wird er kosten? Gibt es OLED? Da sind viele Fragen offen, aber als Handheld-Fan begrüßte ich das Comeback von Sony.

