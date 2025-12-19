BMW i3: Der elektrische 3er erreicht „wichtigen Meilenstein“

BMW bekommt derzeit viel positives Feedback für den iX3 mit der „Neuen Klasse“ und der neuen Technik für Elektroautos. Doch nicht jeder mag SUVs, daher dürfte für einige das nächste Modell spannend sein, bei dem es sich um den i3 handelt.

Der alte i3 wurde eingestellt und 2026 wird der 3er erstmals bei uns (in China gibt es schon einen BMW i3 als 3er) elektrisch. Dieser kommt dann übrigens direkt aus München und dafür wird das BMW Werk gerade für die „Neue Klasse“ umgebaut.

Meilenstein bei BMW in München

Peter Weber, der das Projekt für den neuen BMW i3 vor Ort leitet, sprach kurz vor den Feiertagen von einem „wichtigen Meilenstein“, denn die Produktion steht. Es werden bereits „unsichtbares Fahrzeuge“ gebaut, um den Ablauf zu überprüfen.

Bisher sieht es gut aus, jetzt wird das Personal geschult, dann beginnt Anfang 2026 die Vorserienproduktion, so BMW. Der neue BMW i3 wird im zweiten Halbjahr vom Band rollen und zu Kunden kommen, ein konkretes Datum gibt es aber noch nicht.