Volkswagen hält an teurem Luxus-Elektroauto fest

Audi streicht den elektrischen A8 und setzt auf einen Verbrenner-SUV, bei Porsche sieht es nicht anders aus und Lamborghini hat sein erstes Elektroauto ebenfalls auf Eis gelegt. Es hätte niemanden gewundert, wenn Bentley jetzt direkt nachzieht.

Doch Frank-Steffen Walliser hat laut Autocar betont, dass das erste Elektroauto von Bentley wie geplant in diesem Jahr kommt und man den Plan nicht ändert. Es wird rein elektrisch sein und keinen kleinen Motor für einen Range Extender geben.

Bentley hat keine andere Wahl

Damit stellt sich die VW-Marke gegen einen Trend in der Branche, vor allem in der höheren Preisregion wird zum Verbrenner umgeschwenkt. Aber das dürfte einen guten Grund haben und vielleicht ist diese Entscheidung auch nicht ganz freiwillig.

Bentley nutzt für das 2025 gezeigte Konzept „EXP-15“, welches die Grundlage für das erste Elektroauto der Luxusmarke ist, die PPE-Plattform. Und diese kann man nicht mit einem Verbrenner ausstatten, es ist eine rein elektrische VW-Plattform.

So viele Optionen gibt es also nicht. Man kann das Auto entweder einkassieren, was teuer ist, man kann die Plattform wechseln, was teuer ist, oder man kann parallel einen Verbrenner mit einer anderen Plattform anbieten, wie es Audi oder Porsche machen, aber das lohnt sich bei Bentley nicht. Also versucht es Bentley einfach.

Frank-Steffen Walliser hofft, dass man mit diesem Schritt in erster Linie neue Kunden für einen Bentley begeistern kann, denn er rechnet nicht damit, dass alte ihren Verbrenner ersetzen werden. Man habe sich bei Bentley aber auch ein paar Gedanken gemacht, wie man sich abheben kann, Details nannte er jedoch nicht.