Leak soll Front des elektrischem BMW M3 zeigen

BMW plant erstmals einen echten Elektro M für 2027 und Basis ist der kommende BMW i3. Dieser steht also nicht nur als Kombi für das kommende Jahr an, sondern auch als richtige Performance-Version. Und diese sieht natürlich etwas anders aus.

Im Internet ist ein mutmaßliches Bild aufgetaucht, welches den elektrischen BMW M3 von vorne zeigen soll, jedenfalls einen Prototypen. Optisch passt dazu zum i3, aber mit Blick auf KI-Bilder in der heutigen Zeit sollte man noch skeptisch sein.

Technisch wird der elektrische BMW M3 die gleiche Plattform wie der BMW i3 nutzen, aber natürlich optimiert für Leistung und vermutlich sogar mit bis zu vier Motoren in der Top-Version. Der Schritt ist offiziell, das Auto wurde aber noch nicht offiziell vorgestellt. Weitere Details dazu könnte es später in diesem Jahr geben.