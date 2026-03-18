Mobilität

BMW nennt endlich eine Zahl zum neuen iX3

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BMW möchte die Produktion des neuen iX3 ausbauen und spricht von einer hohen Nachfrage und einem sehr guten Start für die Neue Klasse. Doch ohne eine Zahl brachte diese Aussage bisher wenig. Jetzt haben wir aber einen Anhaltspunkt.

Laut BMWBlog (inoffizieller Blog) gab BMW-Chef Oliver Zipse an, dass es bisher schon über 50.000 Bestellungen für den neuen iX3 gibt. Das ist gar nicht so extrem beeindruckend, aber der BMW iX3 steht erst am Anfang und es kommt mehr.

Nächsten Monat startet zum Beispiel die lange Version für China und bisher gibt es auch nur eine Motorisierung bei uns, günstigere Versionen werden folgen. Und die Produktion ist erst angelaufen und soll ausgebaut werden, ein Fazit, wie erfolgreich der Neustart der Elektroautos von BMW ist, lässt sich bisher also noch nicht ziehen.

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18. März 2026 | Jetzt lesen →

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