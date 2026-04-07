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BMW steht vor „größtem Meilenstein“ im Sommer

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BMW wird im August die Serienproduktion des neuen i3 in München anlaufen lassen und das BMW Group Werk München steht „vor dem größten Meilenstein der Transformation“, denn die BMW iFACTORY in der Zentrale ist bald rein elektisch.

Ab 2027 wird das Münchner Werk von BMW laut Unternehmen „ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge produzieren“, mit dem Start der Neuen Klasse gibt es dort keine Verbrenner mehr. Bisher ist übrigens noch offen, welche Modelle BMW alles in München bauen wird, ich würde später auch mit einem neuen BMW i4 rechnen.

BMW selbst sieht die Transformation in München übrigens sehr positiv, auch wenn einige Marken, vor allem im Premiumbereich, derzeit wieder umschwenken und die Verbrenner zurückholen, um gewisse Standorte besser auszulasten. Wenn ich mir die Neue Klasse aber so anschaue, dann muss sich BMW keine Sorgen machen.

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