Mobilität

BMW überrascht mit Entscheidung bei neuem Elektroauto

Autor-Bild
Von
|

BMW plant angeblich ein zweites und vollelektrisches Modell von BMW M, welches nach dem BMW M3 auf den Markt kommen soll. Laut Motor.es ist derzeit ein neuer BMW X5 M für 2028 geplant, der sich komplett vom Verbrenner trennen wird.

Mit der Basis des ersten BMW iX5 entwickelt BMW M derzeit einen neuen BMW X5 M, der nicht als Benziner ins Rennen geschickt wird und nur als knapp 1.000 PS starke Elektro-Version auf den Markt kommt. Der Erlkönig wird jetzt getestet.

Das überrascht, denn beim M3 betont BMW immer wieder, dass man diesen als Elektroauto und als Verbrenner kaufen kann. Und der neue BMW X5 ist das Auto, welches für Technologieoffenheit steht – scheinbar lohnt das beim M aber nicht.

Beim BMW M3 gibt es also beide Antriebe, beim BMW M5 nur den Verbrenner als Hybriden, der BMW X3 kommt gar nicht als M und der BMW X5 M kommt nur als Elektroauto. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis wir den neuen SUV sehen.

Audi setzt bei „Vorsprung durch Technik“ auf neue Verbrenner

Obwohl das Wachstum der Elektroautos die Zahlen von Audi halbwegs gerettet hat, so ist man der Meinung, dass es ein…29. Juli 2026 | Jetzt lesen →

mobiFlip zuerst in deinen Google News – jetzt als Quelle setzen Haken setzen ↗

Fehler melden Kommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW überrascht mit Entscheidung bei neuem Elektroauto
Weitere Neuigkeiten
Fresh’n Rebel Smartfinder für Apple „Wo ist?“ und Google „Mein Gerät finden“ zum Schnäppchenpreis
in Schnäppchen
Sommerdeal: mobiFlip Plus dauerhaft günstiger – letzte Chance!
in Internes | Update
Aosu bringt Video Doorbell SE und R1 Ultra nach Deutschland
in Smart Home
Telekom 5g
Mobilfunk-Ausbau: Telekom erhöht Kapazität und versorgt Events
in Provider
Vodafone erhöht Datenvolumen im CallYa Jahrespaket M
in Tarife
Logitech bringt Mäuse mit Wechselakku ab 2027 nach Deutschland
in Computer
Wero ermöglicht bald Zahlungen für Abonnements
in Fintech
So sieht der neue Mercedes GLA als Elektroauto aus
in Mobilität
Gta 6 Grand Theft Auto Header
GTA 6: Sehen wir diese Woche eine Überraschung?
in Gaming
Intergalactic The Heretic Prophet
Intergalactic: Neuer PlayStation-Blockbuster ist für 2027 geplant
in Gaming