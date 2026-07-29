BMW überrascht mit Entscheidung bei neuem Elektroauto

BMW plant angeblich ein zweites und vollelektrisches Modell von BMW M, welches nach dem BMW M3 auf den Markt kommen soll. Laut Motor.es ist derzeit ein neuer BMW X5 M für 2028 geplant, der sich komplett vom Verbrenner trennen wird.

Mit der Basis des ersten BMW iX5 entwickelt BMW M derzeit einen neuen BMW X5 M, der nicht als Benziner ins Rennen geschickt wird und nur als knapp 1.000 PS starke Elektro-Version auf den Markt kommt. Der Erlkönig wird jetzt getestet.

El futuro BMW X5 M 2028 ya no rugirá con un V8, ahora será un SUV de casi 1.000 CV y sin una gota de gasolinahttps://t.co/Gg8D4QNHB3 pic.twitter.com/v8WRuldtkL — Motor.es (@motorpuntoes) July 28, 2026

Das überrascht, denn beim M3 betont BMW immer wieder, dass man diesen als Elektroauto und als Verbrenner kaufen kann. Und der neue BMW X5 ist das Auto, welches für Technologieoffenheit steht – scheinbar lohnt das beim M aber nicht.

Beim BMW M3 gibt es also beide Antriebe, beim BMW M5 nur den Verbrenner als Hybriden, der BMW X3 kommt gar nicht als M und der BMW X5 M kommt nur als Elektroauto. Es wird aber noch eine Weile dauern, bis wir den neuen SUV sehen.

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