Mobilität

BMW und E.ON starten erstes Vehicle-to-Grid-Angebot

Autor-Bild
Von
|

BMW und E.ON haben ein gemeinsames Vehicle-to-Grid-Angebot für Deutschland angekündigt. Elektroautos sollen dabei nicht nur Strom laden, sondern diesen auch zurück ins Netz einspeisen können.

Laut Angaben beider Unternehmen startet die Technologie mit dem BMW iX3. Dabei übernimmt das Auto die Funktion eines bidirektionalen Speichers: Über eine BMW Wallbox Professional können Besitzer das Fahrzeug sowohl laden als auch entladen lassen. E.ON stellt einen speziellen Stromtarif zur Verfügung, der dieses Vorgehen ermöglicht. Ziel sei es, Elektrofahrzeuge in die Energieversorgung einzubinden und die Netzstabilität zu unterstützen.

BMW und E.ON betonen, dass Kunden durch die Teilnahme am System einen jährlichen Bonus von bis zu 720 Euro erhalten können. Dieser basiert nach Unternehmensangaben ausschließlich auf der Zeit, in der das Fahrzeug an der Wallbox angeschlossen ist – unabhängig von tatsächlich stattfindenden Lade- oder Entladevorgängen.

Theoretisch seien so Fahrleistungen von etwa 12.000 bis 14.000 Kilometern pro Jahr ohne zusätzliche Stromkosten möglich. Zugleich werde die Batterie angeblich nicht beeinträchtigt, da Schutzmechanismen die Lebensdauer erhalten sollen.

Details zum Funktionsumfang des V2G-Programms

Die zugrundeliegende Software für die Steuerung des Systems wurde von BMW und E.ON gemeinsam entwickelt. Fahrer behalten die Kontrolle, indem sie Ladeziele selbst bestimmen können. Eine einfache Benutzeroberfläche soll jederzeit Auskunft über den Bonusstand geben. Zusätzlich wird jede ins Netz zurückgespeiste Kilowattstunde vergütet.

Nach aktuellen Plänen soll das Angebot zunächst exklusiv für den BMW iX3 gelten. Weitere Modelle sollen schrittweise folgen, um die Technologie einer größeren Kundenbasis zugänglich zu machen. Perspektivisch wollen die Partner eine ganze Energieplattform aufbauen, die neben Elektromobilität auch Photovoltaik, Wärmepumpen und Smart-Home-Systeme umfasst.

Die wichtigsten Eckpunkte des V2G-Programms:

  • Jährlicher Bonus von bis zu 720 Euro durch Ansteckzeit
  • Rückspeisevergütung für jede eingespeiste Kilowattstunde
  • Keine Mindestverbindungszeit beim Anschluss an die Wallbox
  • Energiebeiträge sollen das Stromnetz stabilisieren
  • Technologie startet mit dem BMW iX3, weitere Modelle folgen

Langfristig möchten die Unternehmen nach eigenen Angaben eine offene Plattform entwickeln, die flexibel erweitert werden kann. Dabei soll der Fokus nicht nur auf Automobilen liegen, sondern auch auf anderen Komponenten der Energieversorgung. Das Projekt reiht sich in internationale Bemühungen ein, Stromverbrauch und -produktion besser aufeinander abzustimmen.

Es bleibt abzuwarten, ob Kunden wirklich bereit sind, sich langfristig an ein solches System zu binden, nur um theoretische Stromkosten zu sparen. Für viele dürfte entscheidend sein, ob die Handhabung im Alltag wirklich so reibungslos funktioniert, wie es in der Ankündigung dargestellt wird.

Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx

VW ID Touareg kommt: Überraschende Wendung bei Volkswagen

Der Volkswagen-Konzern arbeitet nicht nur an einer Neuauflage der MEB-Plattform für 2026 und die nächsten Jahre, mit der SSP-Plattform steht…

16. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BMW und E.ON starten erstes Vehicle-to-Grid-Angebot
Weitere Neuigkeiten
Amazon Prime Deal Days 2025 starten am 7. Oktober
in News
So sieht das neue Xiaomi 17 Pro Max aus
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Kein iOS 26 für euch? Apple iOS 18.7 ist da
in Firmware und OS
Tesla Model Y 2025 De
Tesla spricht jetzt von „sehr guten Verkaufszahlen“
in Mobilität
Volkswagen Id.4 Gtx And Id.5 Gtx
VW ID Touareg kommt: Überraschende Wendung bei Volkswagen
in Mobilität
iOS 26 ist da: Apple äußert sich zum Akku-Thema
in Firmware und OS
Amazon Echo Dot 5 Header
Amazon-Event: Alexa 2.0, Echos und eine Überraschung
in Smart Home
iPhone 18 (Pro): Apple plant optische Änderung auf der Frontseite
in Smartphones
Apple iOS 26 wird verteilt: Das müsst ihr wissen
in Firmware und OS | Update
Cupra zeigt den neuen Innenraum der Zukunft
in Mobilität