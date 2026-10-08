BMW zeigt ganz neuen und einen schnelleren Elektro-SUV

BMW hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Ankündigungen rund um die vollelektrischen SUVs geteilt. Fangen wir mit der kleineren Meldung an, denn es gibt mit dem BMW iX3 M60 xDrive eine neue Top-Version mit 450 kW (612 PS).

Die Reichweite dieser Version beträgt 754 km, geladen wird mit 400 kW und die 100 km/h erreicht man in 3,9 Sekunden. Bei 240 km/h ist Schluss. Ab Ende Januar 2027 kann bestellt werden, einen Preis hat BMW bisher aber nicht kommuniziert.

Der erste BMW iX4 ist da

Und dann wurde, was sich bereits andeutete, der erste BMW iX4 gezeigt, der auf dem BMW iX3 aufbaut und mit der ersten Elektro-Plattform entwickelt wurde. Die Top-Version ist übrigens auch der BMW iX4 M60 xDrive mit den gleichen Daten.

Marktstart des BMW iX4 ist im März und den Anfang machen der BMW iX4 50 xDrive mit 345 kW (469 PS) und 828 km Reichweite und der BMW iX4 40 xDrive mit 275 kW (374 PS) und 638 km Reichweite. Preise haben wir aber noch keine.

Der iX4 orientiert sich also mehr am iX3 und weniger am iX5, der ja noch nicht die Neue Klasse (Elektro-Plattform) nutzt, er bekommt auch nicht die Option für diese neuen X-Lichter. Es ist in etwa die Coupé-Version des iX3. Ein i4 als Pendant zum neuen i3 wäre auch möglich, dürfte allerdings erst nächstes Jahr gezeigt werden.

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