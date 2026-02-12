BMW zeigt Logo für „neue“ Luxus-Submarke

BMW macht Alpina zur eigenständigen Marke im Konzern und will damit Kunden ansprechen, die laut eigenen Angaben „Kenner“ sind und „das Außergewöhnliche zu schätzen wissen“. Dieser Schritt wurde bereits letztes Jahr offiziell bestätigt.

Die Modelle von Alpina sind im Kern BMWs und werden auch in den Werken von BMW gebaut. Bisher ist unklar, ob BMW einen ähnlichen Schritt wie Volkswagen plant, die Cupra mittlerweile eigene Modelle spendieren. Eine Marke wie Cupra will aber sicher jeder im Konzern, ähnliche Technik mit mehr Gewinnmarge, perfekt.

Im Kern des neuen Logos sind übrigens eine Einzeldrosselanlage und Kurbelwelle zu sehen, die „für die Geschichte der Marke von zentraler Bedeutung sind“. Bisher hat man noch keine neuen Modelle angekündigt, diese sollen aber 2026 folgen.