BMW zeigt Logo für „neue“ Luxus-Submarke

BMW macht Alpina zur eigenständigen Marke im Konzern und will damit Kunden ansprechen, die laut eigenen Angaben „Kenner“ sind und „das Außergewöhnliche zu schätzen wissen“.  Dieser Schritt wurde bereits letztes Jahr offiziell bestätigt.

Die Modelle von Alpina sind im Kern BMWs und werden auch in den Werken von BMW gebaut. Bisher ist unklar, ob BMW einen ähnlichen Schritt wie Volkswagen plant, die Cupra mittlerweile eigene Modelle spendieren. Eine Marke wie Cupra will aber sicher jeder im Konzern, ähnliche Technik mit mehr Gewinnmarge, perfekt.

Im Kern des neuen Logos sind übrigens eine Einzeldrosselanlage und Kurbelwelle zu sehen, die „für die Geschichte der Marke von zentraler Bedeutung sind“. Bisher hat man noch keine neuen Modelle angekündigt, diese sollen aber 2026 folgen.

3 Kommentare

   

  1. RR ☀️
    sagt am

    Der „Gast“ hat scheinbar nicht verstanden für was Alpina bisher stand und auch zukünftig stehen wird.

    Alpina war eine Manufaktur für veredelte, individuelle Fahrzeuge. Kein Massenhersteller wie z.B. Cupra. Und nach allem was BMW bisher kommuniziert hat, wird es auch weiterhin so bleiben und damit über die Möglichkeiten von BMW Individual hinausgehen.

    Antworten
  2. Gast 👋
    sagt am

    Alpina als neue Proletenkarren für Fraktion Cupra und NLine bei Hyundai oder RS Fraktion?

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu Gast ⇡

      Bitte beachte unsere Netiquette, mit deren Einhaltung du durch Absenden deines Kommentars einverstanden bist. Das Namensfeld ist nicht für Statements vorgesehen und wurde entsprechend angepasst.

      Antworten

