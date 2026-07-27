Handel

Bonpflicht bleibt und wird digital

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Das Finanzministerium will die Papierbonpflicht ab 2028 durch digitale Belege per QR-Code ersetzen.

Die Bonpflicht soll nach den Plänen des Bundesfinanzministeriums nicht vollständig abgeschafft werden. Stattdessen soll die bisherige Pflicht zur Ausgabe eines Papierbelegs zum 1. Januar 2028 entfallen. Händler und andere Unternehmen sollen ihren Kunden dann grundsätzlich einen digitalen Kassenbon bereitstellen.

Der Gesetzentwurf sieht dafür einen QR-Code auf dem Kassendisplay vor. Kunden sollen diesen mit ihrem Smartphone scannen können, ohne dafür eine spezielle App des jeweiligen Geschäfts installieren zu müssen. Laut Ministerium verfügen moderne Kassensysteme bereits häufig über entsprechende Kundendisplays. Der Anspruch auf einen Papierbeleg soll trotzdem bestehen bleiben.

Digitale Kassenbons und elektronische Kassen ab 2028

Eine weitere geplante Änderung betrifft elektronische Kassensysteme. Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 100.000 Euro sollen ab 2028 verpflichtend eine elektronische Kasse einsetzen. Finanzminister Lars Klingbeil hatte diese Maßnahme bereits im Zusammenhang mit einem Aktionsplan gegen Steuerbetrug angekündigt (wir berichteten).

Das soll sich ab 2028 ändern:

  • Papierbelegausgabepflicht entfällt
  • Digitaler Beleg per QR-Code wird vorgesehen
  • Papierquittung bleibt auf Wunsch möglich
  • Elektronische Kassen werden ab 100.000 Euro Jahresumsatz Pflicht

Nach Angaben des Ministeriums gibt es derzeit noch mehr als 100.000 offene Ladenkassen ohne elektronische Aufzeichnung. Elektronische Systeme sollen einzelne Zahlungen digital erfassen und durch eine zertifizierte technische Sicherheitseinrichtung vor unbemerkten Veränderungen schützen. Damit sollen Manipulationen erschwert und Steuerhinterziehung besser erkannt werden.

Ich finde den Ansatz nachvollziehbar, da der Papierbeleg damit tatsächlich weniger selbstverständlich wird, die Bonpflicht jedoch nicht vollständig verschwindet. Aus meiner Sicht wird entscheidend sein, wie einfach der digitale Beleg im Alltag für Kunden und Händler funktioniert. Zu erwarten ist, dass auf den Kassen kurz ein QR-Code angezeigt wird, über den der Bon abgerufen werden kann.

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  1. Sebastian 🌟
    sagt am

    Ich arbeite selber in einer Firma mit Filialstruktur von um die 80 und Kassenplätzen mit TSE. Bevor sich hier einer die Kassendisplays (müssen ja Monitore/LCDs sein statt so 2-zeiliger Displays) und die Infrastruktur für den Bonabruf anschafft, werden weiter Papierbelege gedruckt.

    Antworten
    1. Maximilian ♾️
      sagt am zu Sebastian ⇡

      Nichts ist so sicher wie Deutschland und sein Papierwahn

      Antworten
  2. Robin 🏆
    sagt am

    Gibt es bereits eine App speziell zum sammeln von per QR-Code gescannten Bons? Kennt da jemand etwas und kann empfehlen?

    Antworten
  3. Hanseat ☀️
    sagt am

    Warum erst ab 100.000 € Umsatz?
    Warum keine direkte Anbindung an das Finanzamt, so wie es in anderen Ländern gemacht wird?
    Welche Lobbyisten haben das verhindert? DEHOGA?

    Antworten

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