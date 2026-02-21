Bundesnetzagentur prüft Pflicht zur Frequenzfreigabe zugunsten von 1&1

Die Bundesnetzagentur startet eine Anhörung zur möglichen Mitnutzung von Mobilfunkfrequenzen unter 1 GHz durch 1&1.

Die Behörde eröffnet ein schriftliches Verfahren zur kooperativen Nutzung gleichwertiger Frequenzen in den Ausbaugebieten der 1&1 Mobilfunk GmbH. Hintergrund sind Auflagen aus der Verlängerung bestehender Frequenznutzungsrechte. Präsident Klaus Müller erklärte, interessierte Kreise könnten sich zu möglichen Änderungen der Zuteilungen äußern.

Anhörung zur kooperativen Mitnutzung von Frequenzen unter 1 GHz

Den etablierten Netzbetreibern Telekom, Telefónica und Vodafone wurden Nutzungsrechte in mehreren Frequenzbereichen verlängert. Zugleich wurden sie verpflichtet, auf Nachfrage mit 1&1 über eine gemeinsame Nutzung von Frequenzen unterhalb von 1 GHz zu verhandeln. Bis Ende 2025 kam keine Einigung zustande.

Worum es konkret geht

Prüfung einer verpflichtenden Mitnutzung

Betroffene Ausbaugebiete von 1&1

Mögliche Auflagen für einzelne Netzbetreiber

Stellungnahmen bis 18. März 2026

Die Anhörung soll klären, ob und wie eine solche Mitnutzung angeordnet wird. Ziel sei laut Behörde mehr Transparenz bei Frequenzzuteilungen. Ich halte das Verfahren für relevant, weil es den Wettbewerb stärken kann.