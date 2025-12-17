Dienste

Bundesnetzagentur startet digitales Tool gegen schlechte Internetverbindungen

Autor-Bild
Von
|
Avm Fritzbox 5590 Fiber Flight Front

Die Bundesnetzagentur hat ein neues Messverfahren eingeführt, das Bürgern die Überprüfung ihrer Internetversorgung erleichtern soll.

Das Verfahren mit dem Namen RaVT ermöglicht es Verbrauchern, ihre Internetgeschwindigkeit mit den gesetzlichen Mindestwerten zu vergleichen. Aktuell gelten 15 Megabit pro Sekunde im Download, 5 Megabit im Upload und eine Latenz von 150 Millisekunden als Mindestversorgung. Laut Behörde lässt sich der Test ohne Registrierung und mit geringem Aufwand durchführen.

RaVT-Messung prüft Internet-Mindestversorgung

Die Messkampagne umfasst zehn Messungen, die in zwei Blöcken zu je fünf Tests durchgeführt werden. Zwischen beiden Blöcken muss eine Pause von zehn Stunden liegen, um kurzzeitige Schwankungen auszuschließen.

Das abschließende Messprotokoll zeigt, ob eine Unterversorgung festgestellt werden kann. Bei Auffälligkeiten können Nutzer die Ergebnisse direkt an die Bundesnetzagentur senden, die bei Bedarf weitere Untersuchungen einleitet und Ergebnisse veröffentlicht.

Das Messverfahren dient der Umsetzung des gesetzlichen Rechts auf eine Grundversorgung mit Telekommunikationsdiensten. Seit Dezember 2021 hat jeder Bürger Anspruch auf einen funktionierenden Internetzugang und Sprachkommunikation, um soziale und wirtschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Die Bundesnetzagentur überprüft regelmäßig, ob die festgelegten Mindestparameter den aktuellen Anforderungen entsprechen.

O2 2

O2 startet 5G RedCap-Angebot für Privatkunden

O2 Telefónica bringt mit dem neuen 5G Plus Pack inklusive RedCap eine energiesparende 5G-Technologie für Privatkunden auf den Markt. Das…

17. Dezember 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Bundesnetzagentur startet digitales Tool gegen schlechte Internetverbindungen
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen feiert „Meilenstein“ bei Elektroautos
in Mobilität
Uncharted Steam Deck Playstation
PlayStation Handheld kommt: Sony legt viel Wert auf Optimierung
in Gaming
O2 2
O2 startet 5G RedCap-Angebot für Privatkunden
in Telefónica
OpenAI veröffentlicht neue Bildgenerierungsfunktion für ChatGPT
in Marktgeschehen
Apple Iphone 16e Header
Apple: Das iPhone 17e behebt einen sehr großen Kritikpunkt
in Smartphones
Xiaomi plant neues Flaggschiff-Smartphone für 2026
in Smartphones
So will Apple das iPhone Air doch noch retten
in Smartphones
Telekom 1
Telekom startet automatischen Betrugsschutz für alle Mobilfunkkunden
in Telekom
Das Apple iPhone 18 bekommt endlich eine gute Kamera-Taste
in Smartphones
Call Of Duty Modern Warfare
Call of Duty 2027: Neustart mit neuer Marke geplant
in Gaming