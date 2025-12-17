Telefónica

O2 startet 5G RedCap-Angebot für Privatkunden

O2 Telefónica bringt mit dem neuen 5G Plus Pack inklusive RedCap eine energiesparende 5G-Technologie für Privatkunden auf den Markt.

Das Kommunikationsunternehmen O2 Telefónica erweitert sein 5G-Angebot um die sogenannte RedCap-Technologie. RedCap steht für „Reduced Capability“ und wurde entwickelt, um Endgeräte mit geringem Datenverbrauch wie Smartwatches, Fitness-Tracker oder GPS-Geräte besonders effizient zu vernetzen.

Laut O2 können Kunden das „5G Plus Pack (inkl. RedCap)“ kostenfrei im eigenen Kundenportal buchen.

5G RedCap: Effizient, stabil und für IoT-Anwendungen geeignet

Nach Unternehmensangaben sorgt RedCap für stabile und energiesparende Verbindungen selbst bei vielen gleichzeitig vernetzten Geräten. Die Technologie ist im gesamten 5G-Netz von O2 nutzbar und soll insbesondere Wearables und IoT-Produkte unterstützen.

Die Nutzung ist an ein RedCap-fähiges Endgerät gebunden, darunter aktuelle Smartwatch-Modelle marktführender Hersteller. Das Pack hat eine unbefristete Laufzeit, muss aber manuell aktiviert werden.

Zentrale Vorteile des 5G Plus Packs:

  • Optimierte Energieeffizienz für Wearables
  • Stabile Netzverbindung bei vielen Geräten
  • Kompatibilität mit modernen IoT-Anwendungen
  • Deutschlandweite Nutzung im 5G-Plus-Netz von O2

Anwendbar ist RedCap überall dort, wo Geräte regelmäßig Daten senden, aber keine hohen Bandbreiten benötigen. Dazu gehören smarte Gesundheitsprodukte, GPS-Tracker oder vernetzte Haushaltsgeräte. Eine Apple Watch mit 5G sollte sich damit dann auch vollumfänglich mit O2 nutzen lassen. Das ging bisher nur bei der Telekom.

