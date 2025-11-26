Dienste

Bundestag beschäftigt sich mit Führerscheinkosten

Autor-Bild
Von
|
Fahren Fahrer Auto

Der Petitionsausschuss des Bundestages unterstützt die Forderung nach einer Senkung der Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis.

Der Petitionsausschuss hat eine öffentliche Petition zur Senkung der Führerscheinkosten mit dem Votum „zur Berücksichtigung“ an die Bundesregierung überwiesen und verweist auf durchschnittliche Belastungen von rund 2.000 Euro, die regional stark variieren sollen, wie aus der Eingabe hervorgeht.

Laut Petentin seien die Kosten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen und müssten auf ein aus ihrer Sicht angemessenes Niveau zurückgeführt werden.

In der Begründung betont der Ausschuss, dass individuelle Mobilität als hohes Gut und Führerscheine als Zugang zu gesellschaftlicher Teilhabe und zum Arbeitsmarkt gelten, insbesondere im ländlichen Raum.

Nach Angaben des Gremiums sei auf politischer Ebene geplant, die Fahrausbildung unter Beibehaltung hoher Standards zu reformieren, um den Erwerb der Fahrerlaubnis bezahlbarer zu gestalten.

Bundestag diskutiert Reformen zur Fahrausbildung

Laut Vorlage setzen sich die Kosten im Wesentlichen aus Unterrichtsentgelten der Fahrschulen, Gebühren der Fahrerlaubnisbehörden und Entgelten der Technischen Prüfstellen zusammen, wobei der größte Anteil auf die frei kalkulierten Fahrschulhonorare entfällt.

Die Bundesanstalt für Straßen- und Verkehrswesen habe Vorschläge zur Optimierung der Ausbildung vorgelegt, die höhere Bestehensquoten in Theorie und Praxis anstreben und zusätzliche Stunden sowie Wiederholungsprüfungen vermeiden sollen.

Zudem habe die Verkehrsministerkonferenz den Kostenaspekt aufgegriffen und das Bundesverkehrsministerium gebeten, Maßnahmen zur Eindämmung stärker zu berücksichtigen, wozu bereits ein Prozess angestoßen worden sei.

Byd Seal U Hybrid

EU-Automarkt: Hybrid, Hybrid, Hybrid

Die Neuzulassungen von Pkw in der EU im Oktober 2025 zeigen leichte Zuwächse, Elektroautos gewinnen deutlich an Bedeutung. Hybride dominieren…

25. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Bundestag beschäftigt sich mit Führerscheinkosten
Weitere Neuigkeiten
Youtube
YouTube geht die Startseite komplett neu an
in Dienste
Apple Ipad Mini Header
Apple iPad mini OLED: In einem Jahr steht ein gewaltiger Schritt an
in Tablets
BMW könnte neue Wege mit einigen Elektroautos gehen
in Mobilität
Audi reduziert Touch auf dem Lenkrad, geht aber nicht „all in“
in Mobilität
Scrubs Disney Header
Das Comeback von Scrubs hat einen ersten Teaser
in News
Warnung Stopp Achtung Gefahr
Upgrade im deutschen Warnsystem: Cell Broadcast erhält Entwarnungsfunktion
in Dienste
Paket
Paketbranche: ver.di fordert Verbot von Subunternehmen und Gewichtslimit
in Handel
Die überraschende Wendung bei Porsche
in Mobilität
Scout: Neue Elektroautos von Volkswagen liegen voll im Zeitplan
in Mobilität
Neues Huawei-Smartphone stellt einen Rekord auf
in Smartphones