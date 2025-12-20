Bundesweiter Funktionstest des ASA-Systems über DAB+ angelaufen

Der Deutschlandfunk sendet aktuell einen bundesweiten Funktionstest des neuen Automatic Safety Alert (ASA) über DAB+.

Das Sicherheitssystem ASA soll künftig bei Krisenmeldungen automatisch DAB+-Radios einschalten und Informationen für betroffene Regionen ausgeben. Laut Projektverantwortlichen wird die Technologie derzeit über den Kanal „Dokumente und Debatten DokDeb“ auf der ersten nationalen Programmplattform getestet. Besitzer zertifizierter Geräte können den Test mit einem speziellen Standortcode selbst nachvollziehen.

ASA arbeitet ähnlich wie das Mobilfunkverfahren Cell Broadcast. Zertifizierte Radios reagieren gezielt auf regionale Warnungen, lassen sich aus dem Standby aktivieren und schalten für die Dauer der Meldung auf den entsprechenden Kanal. Da DAB+ unabhängig von Mobilfunk und Internet funktioniert, bleibt das System auch bei Netzstörungen einsatzbereit.

Bundesweiter Funktionstest des ASA-Warnsystems

Für die Teilnahme am Test müssen Nutzer ihren Standortcode manuell eingeben. Beispielhaft wurde laut Angaben des Betreibers der Ort „Eiffelturm, Paris“ als Teststandort gewählt. Nach Eingabe des Codes schaltet das Radio im Standby automatisch auf den Kanal „Dokumente und Debatten DokDeb“ um.

Der Wechsel wird alle fünf Minuten wiederholt, wobei keine akustische Warnmeldung erfolgt. Das ASA-System testet damit ausschließlich die technische Aktivierung und Umschaltung.

Wichtige Testschritte im Überblick:

ASA-Funktion aktivieren und Sendersuchlauf durchführen

Standortcode im Menü eingeben oder bestätigen

Sendung „Dlf Kultur“ auswählen und Radio in Standby versetzen

Automatische Umschaltung auf „DokDeb“ beobachten

Nach Test aktuellen Standortcode wiederherstellen

Die ersten ASA-zertifizierten Radios sind bereits im Handel erhältlich und mit einem eigenen Logo gekennzeichnet. Laut dabplus.de sind die Geräte von mehreren Herstellern verfügbar und können bundesweit genutzt werden. Standortcodes für Tests oder reale Einsätze stellt die Plattform asa.radio bereit.