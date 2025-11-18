Mobilität

BYD kündigt große Europa-Offensive für 2026 an

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare

BYD hatte nicht den besten Start in Europa und dachte wohl, dass es schon reicht, wenn man eine EM als Hauptsponsor begleitet. Mittlerweile ist die Marke aus China bekannt, aber es fehlt der Erfolg. Daher geht man die Sache jetzt anders an.

Build Your Dreams, wie BYD mit vollständigem Namen heißt, hat bereits im Sommer betont, dass man nach Europa gekommen ist, um hier zu bleiben. Wichtig sei jetzt, dass man vor allem lokal präsent ist, und da startet eine sehr großen Offensive.

Bis Ende des Jahres sind rund 1.000 Verkaufsstellen in Europa geplant, so Maria Grazia Davino auf einem Event in Frankfurt, nächstes Jahr wird man diese Zahl aber direkt verdoppeln. Die „Lokalisierung“ habe jetzt eine hohe Priorität für BYD.

Byd Sealion 7 2025

Mehr Auswahl bei den Modellen, mehr Präsenz im Handel und beim Service und ein Fokus auf ausgewählte Verbrenner (Hybride), so lautet die Strategie, mit der BYD in Europa endlich durchstarten möchte. Ich glaube, dass man preislich auch noch eine ganze Ecke attraktiver sein müsste. Und BYD ist in Medien quasi kaum vertreten.

Ich kenne die Marke und habe sie mir auch vor über zwei Jahren angeschaut, aber so richtig präsent ist sie in den Medien nicht. Vielleicht hätte man das Geld statt für die EM lieber in andere Projekte stecken sollen. Mal schauen, was da 2026 ansteht.

Nio Elektro Auto Laden 2024 Header

Elektroautos: „Es benötigt keine großen Akkus und sehr lange Reichweite“

Es gibt viele Möglichkeiten, um die Reichweite eines Elektroautos zu steigern, ein Weg sind immer größere Akkus. Diese wiegen allerdings…

17. November 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden3 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Markus Becher 👋
    sagt am

    Ich bin den BYD Atto 3 zwei Jahre gefahren und es war ein tolles Auto. Damals war der Leasingpreis unschlagbar. Im Anschluss konnte BYD das aber im Leasing nicht wiederholen, sonst wär ich bei der Marke geblieben. Jetzt ist es ein Leapmotor C10 geworden (größer mehr Kilometer im Leasing und fast der gleiche Leasingpreis).

    Antworten
  2. Stefan 🪴
    sagt am

    Ich fahre jetzt seit knapp einem Jahr einen Seal und es ist einfach ein tolles Auto!

    Antworten
    1. Thomas 🔅
      sagt am zu Stefan ⇡

      Was für einen Durchschnittsverbrauch hast Du auf der Autobahn bei sagen wir 120-130 km/h ?

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / BYD kündigt große Europa-Offensive für 2026 an
Weitere Neuigkeiten
DR.SIM startet in die Black Week
in Tarife
Stellantis packt mehr Power in seinen kompakten Elektro-Flitzer
in Mobilität
Curve
Curve verschärft Identitätsprüfung und beendet Zusammenarbeit mit Samsung
in Fintech
Hyundai teasert neues Auto für diese Woche an
in Mobilität
FRITZ!OS 8.21 landet auf der FRITZ!Box 6591 Cable und 6660 Cable
in Firmware und OS
Wero startet im Onlinehandel: Wer mitmacht und wie der Käuferschutz funktioniert
in Fintech
Wie wird das Wetter? Google kündigt „neue Ära“ der Vorhersage an
in News
Apple Feingewebe Case Iphone 15 Header
Apple hat große Pläne für die iPhone-Hülle
in Smartphones
Android 17 steht an: Google macht sich bereit für das Update
in Firmware und OS
Apple iOS 26.2 bringt große Änderung für die Seitentaste mit
in Firmware und OS