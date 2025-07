CarPlay Ultra: Enger Apple-Partner ist nicht dabei

Das mit der neuen Version von CarPlay entwickelt sich derzeit nicht unbedingt gut, denn nach der großen Ankündigung vor drei Jahren, folgte in diesem Jahr der Start in Form von CarPlay Ultra – aber eben deutlich später und nur mit Aston Martin.

BMW plant kein Apple CarPlay Ultra

Einige Marken, die bei der Ankündigung damals noch dabei waren, sind mittlerweile abgesprungen. Und auch ein sehr enger Partner von Apple ist nicht dabei, denn BMW hat „derzeit keine Pläne für Apple CarPlay Ultra“, so BMW im BMWBlog.

Dabei haben Apple und BMW in den letzten Jahren sehr gut zusammengearbeitet, unter anderem war man die erste Marke mit dem Apple CarKey. Es ist kein gutes Zeichen, dass selbst so enge Partner kein Interesse an einer Integration haben.

Apple CarPlay Ultra bleibt eine Nische

Schade, ich habe wirklich gehofft, dass sich Apple CarPlay Ultra durchsetzt, aber durch die Verspätung startet man zu einem ungünstigen Zeitpunkt, denn viele der großen Automarken haben langsam keine Lust mehr auf die US-Unternehmen.

Einige haben sich in den letzten Jahren beispielsweise für Android Automotive im Auto entschieden (BMW gehört dazu) und ein US-Konzern (Google) reicht den Marken wohl aus. Da will man nicht noch die Kontrolle im Auto an Apple abgeben.

Ich bin gespannt, wie sich das ab 2026 entwickelt und ob einige später doch noch einlenken und Apple CarPlay implementieren. Doch derzeit sieht es nicht so aus, als ob das neue CarPlay eine große Rolle spielen wird – jedenfalls nicht kurzfristig.

-->