Apple CarPlay Ultra: Großer Rückschlag für Apple

Apple startet in diesem Jahr endlich mit Apple CarPlay Ultra, was eigentlich schon für 2024 vorgesehen war und sogar schon vor drei Jahren angekündigt wurde. Es geht aber nur mit Aston Martin los, einer sehr teuren und limitierten Automarke.

Weitere Marken? Wurden genannt, haben aber noch nichts gezeigt. Porsche war mal bei einer Preview dabei, aber die aktuellen Modelle mit ganz neuer Software, wie der Macan, haben kein CarPlay Ultra. Und was ist mit dieser älteren Liste?

Diese zeigte Apple auf der WWDC 2022 und die Marken halten sich zurück. Es sieht aber nicht so gut aus, denn Mercedes betonte mal, dass man nicht begeistert ist, wenn neben Google auch noch Apple die Kontrolle in den Autos übernehmen will.

Laut Financial Times haben jetzt Audi, Volvo, Polestar und Renault verraten, dass sie keine Pläne für Apple CarPlay Ultra haben. VW stand zwar nie auf der Liste, ich kann aber auch sagen, dass man dort ebenfalls keine konkreten Pläne dafür hat.

Bei Google und Android Automotive sind viele Marken also offener, wobei einige davon auch nur Android Automotive ohne die Google-Dienste nutzen. Man hofft bei vielen Marken weiterhin, dass es auch ohne die großen US-Konzerne im Auto geht.

Das eigene Autoprojekt von Apple ist bekanntlich gescheitert und Google ist mit Android schon stark in Autos vertreten, wenn man den Anschluss in der Branche nicht verpassen möchte, muss man vielleicht umdenken. Wichtig wäre, dass man vor allem mehr Volumenmarken gewinnt, nicht nur Aston Martin oder Porsche.

Bei Jaguar Land Rover „prüft“ man das Thema noch, Marken wie Ford oder Nissan wollen sich nicht dazu äußern. Man bekommt aber so langsam den Eindruck, als ob die Liste von 2022 zu früh von Apple geteilt wurde und man zu optimistisch war.

Als CarPlay-Nutzer hoffe ich zwar, dass sich CarPlay Ultra etabliert, aber wenn man sich die Entwicklung seit der ersten Ankündigung anschaut, wird das nicht leicht.

-->