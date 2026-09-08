ChatGPT Images 2.5: OpenAI legt bei Bildern deutlich nach

OpenAI führt ChatGPT Images 2.5 mit besserer Bildqualität, präziseren Bearbeitungen und bis zu 50 Prozent weniger Latenz ein.

Das neue Bildmodell soll Referenzfotos zuverlässiger erhalten, natürlichere Beleuchtung und Texturen erzeugen und gezielte Änderungen durchführen, ohne andere Bildbereiche unnötig zu verändern. Laut OpenAI werden jede Woche mehr als 3 Milliarden Bilder über ChatGPT Images und die GPT-Image-Modelle der API erstellt.

ChatGPT Images 2.5 bringt Sketch, Vorlagen und neue API-Modelle

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Bis zu 50 Prozent geringere Generierungslatenz gegenüber Images 2.0

Stabilere Bearbeitung über mehrere aufeinanderfolgende Änderungen

Neue Sketch-Funktion für gezeichnete Bildvorlagen direkt in ChatGPT

Vorlagen etwa für Poster, Merchandise und Produktbilder

API-Modelle GPT-Image-2.5 Flare und GPT-Image-2.5 Sunburst

Flare ist laut OpenAI für die meisten Anwendungen gedacht und kombiniert höhere Qualität mit niedrigerer Latenz. Sunburst richtet sich an aufwendigere kreative und professionelle Workflows mit höherem Präzisionsbedarf. Images 2.5 startet für ChatGPT, ChatGPT Work und Codex auf Desktop, Mobilgeräten und im Web über alle Tarife hinweg.

Ich halte vor allem die präzisere Bearbeitung bestehender Bilder für relevant. Wenn unerwünschte Änderungen an Personen, Layouts und Hintergründen tatsächlich seltener auftreten, wird die Bildfunktion für produktive Workflows deutlich interessanter.

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