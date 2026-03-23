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Clair Obscur: Expedition 33 – Erste Details zum Artbook

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Clair Obscur Expedition 33 Spielszene
Bildquelle: Sandfall Interactive

Wer begeisterter Gamer ist, dem ist das Spiel Clair Obscur: Expedition 33 aus dem letzten Jahr nicht entgangen. Das RPG-Spiel des französischen Entwicklerstudios Sandfall Interactive war ein immenser Erfolg und wurde von der Szene mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht. Auch in den Bereichen Sound und Artstyle konnte das Spiel überzeugen, wobei Fans des letzteren Aspekts nun voll auf ihre Kosten kommen.

Denn zum vor geraumer Zeit angekündigten Artbook zum Spiel wurden nun erste Details veröffentlicht. So umfasst das 352 Seiten starke Exemplar einen umfangreichen Einblick in die kreative Entwicklung des Spiels und enthält weitere Hintergrundinformationen zu den Spielcharakteren.

Das Buch im Hardcover und im A4-Format soll Ende November 2026 in den Handel kommen. Die Vorbestellung soll demnächst starten, die Umsetzung übernimmt die Plattform Pix’n Love. Der Preis beträgt 39,90 Euro. Eine limitierte „Alicia Collector’s Edition” ist ebenfalls verfügbar. Sie umfasst weitere Details wie ein Medaillon und zehn Lithographien und kostet 89,90 Euro.


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