Reddit kündigt offiziell mehr Werbung an

Reddit scheint den Fokus im kommenden Jahr auf mehr Gewinn gelegt zu haben und will vor allem mehr aktive und eingeloggte Nutzer haben. Damit man diesen mehr personalisierte Werbung anzeigen kann, denn da wird bald mehr kommen.

Man testet Werbung in der Suche, die sich auch, sofern es einen passenden Werbepartner gibt, den Suchbegriffen anpasst. Wer also zum Beispiel nach GTA 6 sucht, der bekommt das Spiel als Kauf oder den Link zu einer Konsole angezeigt.

Als eigene Beispiele nennt man die Suche nach eine Kaffeemaschine, da gibt es dann entsprechende Bohnen als Vorschlag, und wer sein Homeoffice erneuern möchte, der wird bald Vorschläge für einen neuen Bürostuhl in der Suche sehen.

Bisher sei es nur ein Test, so Reddit, man will noch beobachten, wie das ankommt und wie Werbepartner und Nutzer reagieren. Doch wenn es um Geld geht, dann haben Plattformen schon oft bewiesen, dass man die Option zügig für alle verteilt.

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