congstar startet Winteraktion für DSL-Tarife

Das Telekommunikationsunternehmen congstar erweitert ab heute seine Winteraktion um eine Bonusaktion für Zuhause DSL-Tarife.

Im Zeitraum vom 9. Dezember 2025 bis zum 6. Januar 2026 erhalten Neukunden laut congstar einen Start-Bonus von bis zu 150 Euro, wenn sie einen der aktuellen Zuhause DSL-Tarife abschließen. Das Aktionsangebot gilt sowohl für Flex- als auch für Laufzeitvarianten, wobei die Höhe des Startguthabens je nach Tarif und Laufzeit variiert.

Details zu den congstar DSL-Aktionstarifen

Die Tarife „Zuhause 100“ und „Zuhause 250“ stehen jeweils mit und ohne Vertragsbindung zur Auswahl. Beide Varianten bieten laut congstar eine Internetgeschwindigkeit von bis zu 40 Mbit/s im Upload.

Beim „Zuhause 100 Flex“-Tarif beträgt das Startguthaben 60 Euro, beim „Zuhause 100 Laufzeit“-Tarif 100 Euro. Für den „Zuhause 250 Flex“-Tarif werden 90 Euro Startguthaben gewährt, während die Laufzeitversion 150 Euro umfasst.

Preise und Konditionen im Überblick:

