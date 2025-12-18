Cowboy: Hersteller von E-Bikes ist gerettet

Mobilität

Eigentlich wollte man bei Cowboy nicht das nächste VanMoof sein, aber genau das war man in den letzten Monaten und steuerte auf die Pleite zu. Jetzt ist die Marke gerettet und wird von der ReBirth Group Holding übernommen. Es gibt auch direkt eine Geldspritze, womit man dafür sorgen möchte, dass es bei Cowboy weitergeht.

Der Chef, Adrien Roose, verlässt das Unternehmen und gibt an, dass er hofft, dass die Marke so eine stabile Zukunft haben kann. Bestellte E-Bikes sollen dann 2026 ausgeliefert werden und vorerst ändert sich nichts. Langfristig aber sicher schon, denn man darf nicht wie bisher weitermachen, damit hatte Cowboy wenig Erfolg.

Bei VanMoof gab es letztes Jahr den Neustart mit einem neuen Besitzer, jetzt ist Cowboy an der Reihe, der Markt für E-Bikes ist hart umkämpft. Die Ära der kleinen und unabhängigen Hersteller ist vorbei. Mal schauen, wie es bei Cowboy weitergeht und was der nächste Schritt ist. Doch das ist dann ein Thema für 2026 oder 2027.

