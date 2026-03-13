Crimson Desert: So sieht die Konsolenversion aus

Bisher fokussierte sich das Marketing bei Crimson Desert komplett auf den PC und beim Event, bei dem Medien es anzocken konnten, waren extrem teure PCs vor Ort. Es kam also so langsam der Gedanke auf, ob man die Konsolen verstecken will.

Diese Kritik hat man gehört und es hat die Entwickler etwas verärgert, aber man hat immerhin reagiert. Wenn auch noch nicht so, wie es sich viele wünschen. Digital Foundry durfte die Konsolenversion exklusiv zeigen, aber nur auf einer PS5 Pro.

Richtig, man hat keinen Code für die PlayStation verschickt, sondern direkt eine PS5 Pro, auf der das Spiel vorinstalliert ist. Das Feedback ist sehr positiv, dabei ist noch nicht einmal PSSR 2.0 (zum Launch geplant) dabei, aber das reicht nicht.

Die Pro-Version der PlayStation 5 ist eine Nische und Upscaling haben die anderen Konsolen nicht. Und wie sieht das auf einer Xbox Series S aus? Fragen, die es noch zu beantworten gilt, spätestens am 18. März, wenn das Review-Embargo fällt.

Falls Konsolen-Keys vorab verschickt wurden.

Auf das Spiel selbst bin ich mittlerweile sehr gespannt, auch wenn ich es nicht auf dem Schirm für 2026 hatte. Erste Berichte sprechen aber von einer sehr komplexen Steuerung und (jedenfalls am Anfang) langweiligen Story. Zwei Punkte, die mich dann doch wieder skeptisch gestimmt haben, auch wenn die Welt spannend wirkt.

Doch das ist so ein Spiel, bei dem ich auch mal auf Reviews gespannt bin und sie mir anschauen werde, denn ich kann bisher nicht einschätzen, ob das Spaß macht.