Crimson Desert: Erste Test-Wertungen sind da und sehr gemischt

Es gibt Spiele, da kann man im Vorfeld schon sehr gut einschätzen, wie sie in den Tests abschneidet und man ist nur gespannt, wo sie sich genau einpendeln. Doch es gibt immer wieder Spiele, bei denen ich es absolut nicht einschätzen kann.

Crimson Desert ist so ein Fall, das neue Open-World-Action-Adventure sorgte in den letzten Wochen durchaus für Aufsehen. Am Mittwoch um 23 Uhr durften die Testberichte online gehen und die fallen doch etwas kritischer als gedacht aus.

Crimson Desert hat noch viele Schwächen

Bei Metacritic gibt es 78 Punkte und bei OpenCritic sind es 80 Punkte, das ist nicht schlecht, aber da scheint kein Meisterwerk auf uns zu warten. Positiv wird vor allem die Welt und Optik bewertet, aber es gibt auch durchaus viele Schwächen:

Die Story sei nicht gut, was zwar nicht entscheidend für so ein Spiel ist, wie man bei Zelda: Breath of the Wild oder Elden Ring gesehen hat, aber ohne diese muss der Rest sitzen.

Das ist aber nicht immer der Fall, denn vor allem in den ersten 6, 7, teilweise bis zu 10 Stunden soll sich Crimson Desert eher zäh spielen. Da springen viele gerne mal ab, das ist eine sehr hohe Einstiegshürde in der heutigen Zeit.

Crimson Desert will oft alles sein und mischt viele bekannte Konzepte, das geht immer wieder auf, aber nicht immer und es wirkt zu ambitioniert.

Ein Punkt, der vor allem mich kritisch stimmt, neben der recht langen Phase, bis es wohl dann doch vielen Spaß gemacht hat, ist aber die Steuerung. Diese wurde bei jedem Anspiel-Event kritisiert und das wurde bis zum Release kaum verbessert.

Vielleicht wäre etwas weniger hier und da und dafür etwas mehr Fokus auf Qualität hier und dort gut gewesen. Crimson Desert könnte aber auch so ein Spiel sein, was jetzt beim Kunden „reift“. Je nachdem, ob die Entwickler es weiter pflegen wollen.

Ab heute um 23 Uhr kann sich jeder selbst ein Bild davon machen, ich schaue aber definitiv rein, denn grundsätzlich ist das genau meine Art von Spiel und ich habe gestern einen Review-Code erhalten. Ein eigener Eindruck wird also noch folgen.

Ach, und was einige abschrecken und andere freuen könnte, ist der schiere Umfang des Spiels, bei IGN hat man nach 110 (!) Stunden ein vorläufiges Fazit gezogen. Das ist eigentlich viel zu viel Zeit, es sei denn, man befindet sich bereits im Endgame.