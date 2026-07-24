Cupra: Das günstige Elektroauto übertrifft „sämtliche Erwartungen“

Der VW-Konzern hat bereits betont, dass die günstigen Elektroautos zum Start sehr gut ankommen und Cupra hat heute verraten, dass der Raval zum Start im April „sämtliche Erwartungen“ übertroffen hat. Die Nachfrage sei bereits sehr hoch.

Während es bei Seat weiter bergab geht und man kein eigenes Elektroauto parat hat, läuft es hingegen bei Cupra hervorragend. Mit 170.100 Auslieferungen war das erste Halbjahr mal wieder ein Rekord für Cupra, der auch den Gewinn der zwei VW-Marken positiv beeinflusste. Cupra hat eine klar bessere Gewinnmarge als Seat.

Und die Marke ist im VW-Konzern eine „moderne“ Marke, die vor allem elektrisch gut ankommt, im zweiten Quartal sind die „Kundenbestellungen für vollelektrische Fahrzeuge um 85 Prozent“ gestiegen. Was eben sicher auch am neuen Raval liegt.

Das „günstige“ Elektroauto kommt doppelt so gut an, wie man antizipiert hat, so Markus Haupt, CEO von Seat und Cupra. Dieser schwärmt allgemein fast nur noch von Cupra in der Pressemitteilung zu den Geschäftszahlen, nach einem kurzen Hoch hat man den Eindruck, dass Seat schon wieder komplett abgehakt wurde.

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