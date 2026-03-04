Mobilität

Cupra Raval: Hier sieht man die neue Elektro-Hoffnung für 2026

Von
| 1 Kommentar

Cupra baut sein Portfolio an Elektroauto in diesem Jahr aus und plant nicht nur einen neuen Born und später auch einen neuen Tavascan, es kommt mit dem Raval auch ein komplett neues Elektroauto gegen Ende des Jahres auf den Markt.

Das Pendant zum VW ID Polo ist für Seat in Spanien ein sehr wichtiger Schritt, denn das neue Elektro-Quartett soll neue Kunden anlocken. Und Autocar konnte den Cupra Raval, wie es aussieht ohne Tarnung, bei Winter-Testfahrten erwischen.

Es sieht so aus, als ob hier kein Bodykit mehr angebracht ist und wenn, dann gibt es nur minimale Anpassungen, man erkennt das finale Design ziemlich gut. Aber es ist auch keine Überraschung, denn Cupra präsentierte uns ja bereits ein Konzept.

Ich bin gespannt, welches der vier neuen Elektroautos aus dieser Klasse am besten ankommen wird, auch wenn der VW-Konzern die Zahlen vielleicht auch steuern und den Output in Spanien lenken wird, denn der Elektro-Polo steht dabei im Fokus.

Funfact: Bei Cupra Deutschland gibt es schon eine durchaus gute Seite für den Raval, bei dem man die Versionen und deren Ausstattung sieht. Das Design und die Preise fehlen zwar noch, für interessierte Nutzer aber echt einen kurzen Blick wert.

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

  1. Cress 💎
    sagt am

    25.000€ Einstieg? Geil, freut mich, dass es endlich langsam nach unten geht, gebraucht wird das Teil in 3-5 Jahren dann so 13-17k kosten?

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Cupra Raval: Hier sieht man die neue Elektro-Hoffnung für 2026
