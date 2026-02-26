Mobilität

Cupra nennt Datum für den komplett neuen Born

Cupra wollte den aktualisieren Born eigentlich 2024 auf den Markt bringen und zeigte sogar schon 2022 eine erste Preview dafür, aber der Plan änderte sich und wir wissen seit einer Weile, dass der neue Born erst in diesem Jahr kommen wird.

Jetzt gibt es auch ein Datum, denn die Weltpremiere des neuen Cupra Born ist für den 5. März geplant und es gibt ein neues Design und dreieckige Matrix-LED-Scheinwerfer, das hat Cupra bereits bestätigt, damit er besser zum Rest passt.

Im Innenraum gibt es „einen hochwertigeren Eindruck“, was auch immer das heißen mag, vielleicht wird dieser auch überarbeitet und es gibt „beeindruckende Leistung mit Funktionen, die jedes Fahrerlebnis intensivieren“. Basis könnte MEB+ sein, wie beim neuen VW ID.3, mich wundert nur, dass Cupra den Born vorher zeigen darf.

Technische Details hat Cupra noch keine genannt, aber es gibt ein Teaservideo und darin ist am Ende auch eine kleine Preview für den neuen Cupra Born zu sehen:

