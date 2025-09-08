Cupra Raval VZ: Kompakter Performance-Flitzer für 2026 bestätigt

Volkswagen durfte mit dem VW ID Polo vorlegen, den man schon letzte Woche als getarnte Serienversion zeigte. Jetzt hat Cupra nachgelegt und die Serie des Raval mit Tarnfolie für die IAA bestätigt, auch hier gibt es noch nicht das finale Design.

Das kompakte Cupra Raval ist für die VW-Marke „mehr als nur ein Auto“, man freut sich Teil der wichtigen und urbanen Elektrofahrzeug-Familie im Konzern zu sein, die neuen Modelle werden nämlich alle bei Seat selbst in Spanien vom Band rollen.

Doch auch hier gibt es nur Teaserbilder und wir müssen uns bis 2026 gedulden, bis wir den Cupra Raval ohne Folie sehen. Dafür hat man heute noch den Cupra Raval VZ mit 166 kW (225 PS) bestätigt, aber wir haben mit diesem Schritt gerechnet, da es den elektrischen VW Polo nächstes Jahr auch als VW ID Polo GTI geben wird.