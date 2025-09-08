Mobilität

Cupra Raval VZ: Kompakter Performance-Flitzer für 2026 bestätigt

Autor-Bild
Von
|

Volkswagen durfte mit dem VW ID Polo vorlegen, den man schon letzte Woche als getarnte Serienversion zeigte. Jetzt hat Cupra nachgelegt und die Serie des Raval mit Tarnfolie für die IAA bestätigt, auch hier gibt es noch nicht das finale Design.

Das kompakte Cupra Raval ist für die VW-Marke „mehr als nur ein Auto“, man freut sich Teil der wichtigen und urbanen Elektrofahrzeug-Familie im Konzern zu sein, die neuen Modelle werden nämlich alle bei Seat selbst in Spanien vom Band rollen.

Doch auch hier gibt es nur Teaserbilder und wir müssen uns bis 2026 gedulden, bis wir den Cupra Raval ohne Folie sehen. Dafür hat man heute noch den Cupra Raval VZ mit 166 kW (225 PS) bestätigt, aber wir haben mit diesem Schritt gerechnet, da es den elektrischen VW Polo nächstes Jahr auch als VW ID Polo GTI geben wird.

BMW iX3 vorgestellt: Das ist die Neue Klasse für Elektroautos

BMW kündigte vor etwa einem Jahr einen neuen BMW X3 an, verzichtete aber auf einen neuen BMW iX3. Das hatte…

5. September 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Cupra Raval VZ: Kompakter Performance-Flitzer für 2026 bestätigt
Weitere Neuigkeiten
Apple Mac Macbook Header
Apple Boot Camp: Aktualisierte Windows-Grafiktreiber für ältere Macs veröffentlicht
in Firmware und OS
Vodafone Glasfaser
Vodafone: 1 Million neue Glasfaser-Anschlüsse in 39 Städten ab heute buchbar
in Vodafone
Google Pixel 10 (Pro): Ich habe drei interessante Beobachtungen gemacht
in Smartphones
VW ID Cross: Das ist der kompakte Elektro-SUV von Volkswagen
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Farbverlauf-Wallpaper von Basic Apple Guy
in Kommentar
backFlip 36/2025: Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in backFlip
SCHOTT präsentiert nahezu durchsichtiges Mikrowellenglas
in Hardware
Klarna Card kommt nach Europa – erweitert Zahlungsoptionen mit neuer Visa
in Fintech
MOVA stellt Z60 Ultra Roller Complete vor – Hochdruckreinigung und starke Saugleistung vereint
in Smart Home
Zattoo
Zattoo konsolidiert TV-Apps auf gemeinsame Codebasis
in News